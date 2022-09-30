以新航虚报炸弹及联邦道双尸案嫌犯都涉毒为例 嗜毒危害社会衍生罪案 尚穆根重申我国反毒立场坚定

国际毒品供应与滥用问题日益严峻，放宽和除罪化的声浪也越来越高。事实上，嗜毒不仅危害家庭和社会，也衍生罪案，新航客机炸弹惊魂及联邦道双尸谋杀案，嫌犯都被指在毒品影响下犯案。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（29日）以主宾身份出席，新加坡肃毒协会成立50周年所举办的“康复和戒断药物滥用大会”致辞时，重申我国反毒的坚定立场。

尚穆根以上述两起罪案为例，道出毒品对个人和社会的威胁。2022年9月28日，一名涉毒的37岁外籍男子在新航SQ33客机上，声称手提行李内有炸弹并袭击空服员；2019年10月27日，一名青年在两小时内服用两枚“毒邮票”，结果精神失常杀死母亲和外婆。

虽然这些年部分国家与地区陆续将毒品除罪化，但也间接引发了不少负面后果。尚穆根说：“若社会各阶层都能自由获得毒品，无论是出于毒品法律不严厉、执法或监管不力，又或是政府被大型药厂操控等因素，只会发生更多家破人亡的事件，让社会遭受巨大损失。”

吸毒被捕狱中产子 经历骨肉分离终醒悟

这场大会在新跃社科大学举行，出席的还有内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授、监狱署总监许荣丽和肃毒协会会长柯丽明。

肃毒协会希望借大会推广预防毒品意识，同时为前嗜毒者及他们的家人提供支持。大会也邀请社工、辅导员、研究员和前嗜毒者进行交流和交换意见。

钟翠銮经历骨肉分离之痛后，决定改过自新，目前已戒毒11年。 （李冠卫摄）

育有六名子女的钟翠銮（45岁）大半生在毒海浮沉。她11岁逃家辍学初尝毒品，六次进出监狱，甚至在狱中产子。忆述跌宕起伏的戒毒过程，她说：“入狱次数多到连监狱官都认得我，我是个问题人物。”

2011年，钟翠銮怀孕时又一次因吸毒被捕，服刑期间诞下第四子。“我永远不会忘记我当时刚生完孩子，在病床上喂奶时，孩子就被儿童保护服务处的人员抱走，送到寄养家庭。”

经历母子被硬生生拆散的锥心之痛，让她一度歇斯底里，需要靠药物治疗。

出狱后当局警告她若重犯将失去抚养权，这一刻她终于幡然醒悟，在丈夫和孩子的鼓励下回归正途。

家庭的力量让钟翠銮走上戒毒康复之路，已有11年不在沾染毒品。

她目前当送餐员和家庭烘培师，也通过自身经历劝诫他人远离毒品。“我知道那些年的青春已然逝去，也不能消除曾经对至亲造成的痛苦，但人生就是一场学习之旅，我会好好珍惜人生的第二次机会。”

曾怕再也见不到母亲，黄艳萍戒毒后展开新生活。 （李冠卫摄）

前嗜毒者黄艳萍（49岁）与前夫育有一男一女，离婚后独自抚养女儿的压力让她几乎喘不过气。25岁那年，她带着女儿与前男友同居，抱着尝试的心态吸食摇头丸，结果自此深陷毒瘾无法自拔。“前男友吸毒后情绪变得暴躁，偶尔小吵几句就动手打我。”

经济、生活、家暴和工作多重压力最终压垮黄艳萍，她只能借由一次次吸毒和赌博逃避现实。2014年第二次锒铛入狱，老母亲的一句话敲醒了她，决定改过自新。“她说她老了，无法常来探望，我这才惊觉不能再这样下去。”

钟翠銮、黄艳萍与14名女释囚的经历集结成册，在大会上推介，诉说她们作为女性、母亲、女儿的角色，如何接触毒品、戒毒面临的困境，以及对家庭造成的影响。