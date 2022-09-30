朱伟明（45岁）原本是一名海军正规军人，但他在入伍10年后决定成为一名安全官。让他始料不及的是，他当上安全官才不过几个月，就有一名工人不幸在意外中失去手指。同事惨痛的经历，让他深刻体会到自己工作的重要性。

本地今年已发生37起致命工伤事故，让工地安全问题再次成为全国瞩目的焦点。对于安全官来说，这些事故也时刻提醒他们自己所扮演的角色。朱伟明目前是公用事业局深隧道阴沟系统第二阶段高级安全官。他认为，工人们在地底深隧道的工作充满挑战性，自己首要责任就是保护他们的安全。“知道我能扮演很重要的角色，让每一名员工安全无恙地回到家人和爱人身边，带给我很大的满足感。”

这份工作最吸引他的地方，就是须持续学习和扮演不同的角色。他时而担任审计员，协助梳理公司的职场安全最佳实践，时而又作为一名培训师，向工人传递安全相关的知识，协助培养安全文化。

他在2019年加入公用事业局，所负责监督的深隧道阴沟系统是一项庞大工程，公用局正在建造超过100公里，深至底下60米隧道。

“我的日常工作就包括到各个隧道工地进行安全检查、与我们的承包商合作和他们的员工接触，鼓励他们参与安全活动，并且审查他们的安全手册，以降低高风险活动带来的潜在危险。如果发生工伤事故，我也会参与调查，并慰问受伤的工人。”

朱伟明也曾参与设立公用局培训设施，通过模拟器让工人体验危险工作环境的情况，从而提高他们的安全意识。

他呼吁新加坡人都应重视安全：“工作场所安全和健康不局限于工地，核心的安全原则同样适用于保障本地所有雇员在任何工作场所的安全和健康。”