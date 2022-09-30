五种小贩美食中 鱼圆汤面钠最高

国人吃得太咸在坊间掀起热议，本地众多小贩美食中，一碗鱼圆汤面就含有3802毫克的钠，已超出世界卫生组织建议的每日2000毫克摄取量。卫生部长王乙康建议，国人可以继续享用美食，但需要节制。

根据《新明日报》星期四（9月29日）报道，保健促进局指出，新加坡人吃得太咸是本地高血压病例激增的主因，因此今年10月将展开为期数年的全国减钠运动，鼓励人们以低钠盐替代普通食盐。2019年的调查显示，国人平均每日摄取3600毫克的钠，比世卫建议的2000毫克高出近一倍。计划目标为五年内将摄取量减至3100毫克。

卫生部长王乙康在今年7月15日曾与陈笃生医院的营养师Emily一起拍摄TikTok视频，探索本地小贩美食中的钠含量究竟有多少。

在这段1分钟26秒的短视频中，王乙康需要先后为五种小贩美食，包括马来卤面、鱼圆汤面、黑菜头粿、椰浆饭及印度煎饼，依照钠含量最低至最高进行排序。

测试结果显示，上述五种美食中，鱼圆汤面的钠含量高达3802毫克，当选含钠量最高的食物，第二名是含2269毫克钠的马来卤面，第三名是含1937毫克钠的黑菜头粿，第四名是含838毫克钠的椰浆饭，印度煎饼含520毫克钠，排行第五。

营养师Emily在视频中强调，建议国人每日只摄取2000毫克的钠，相当于一茶匙的盐分。

“过度摄取钠，可能导致高血压，增加罹患心脏病、中风的风险。我们应该避开加工食品，并减少食用酱料或汤汁。”

王乙康也指出，国人可以在不超出日常所需范围内继续享用小贩美食，但需要节制，不要把汤都喝光。

完整报道，请翻阅2022年9月30日的《新明日报》。