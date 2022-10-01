亚洲公益联盟启动 获3亿美元资金承诺

一个新成立的慈善组织联盟已经获得超过3亿美元的资金承诺，接下来将协助公益领域打造伙伴关系，为亚洲地区寻求社会与环境问题的解决方案。

淡马锡信托基金会主席何晶星期五（9月30日）上午在香格里拉大酒店举行的第二届亚洲慈善峰会上，宣布启动“亚洲公益联盟”（Philanthropy Asia Alliance）。

这个联盟的核心成员包括比尔与梅琳达·盖茨基金会、达利欧慈善基金会、李嘉诚基金会、金光集团旗下的四家企业，以及陈江和基金会。联盟核心成员已经各自承诺出资2500万美元（约3583万新元）。

淡马锡信托基金会承诺投入1亿美元（约1.43亿新元），为联盟运作的基本框架提供支持。其他合作伙伴与支持机构的资金承诺介于100万美元至1000万美元。

王律师事务所以及富而德律师事务所则为联盟的设立提供免费的法律服务，世界经济论坛也会成为联盟的战略伙伴。

何晶也说：“我们预计接下来几个月会有更多成员加入。”她透露，亚洲公益联盟将在9到12月内正式成立，由淡马锡控股主席林文兴出任临时理事会主席，领导理事会为联盟制定治理框架，以反映不同成员的关注重点。

以达利欧慈善基金会为例，它的关注重点在海洋探索与保护，陈江和基金会则致力于通过教育提升人们的生活水平与生计。

淡马锡信托基金会和淡马锡基金会联合发出的新闻稿也说，亚洲虽是具备极大发展潜力的地区，但它也存在着巨大的经济不平等，社会与环境问题急需解决，是新慈善模式的天然实验平台。

新闻稿也引述何晶的话，指出亚洲公益联盟标志着本区域慈善生态系统的变化：“本区域更高的合作意愿、偏向于采取行动以及和新的融资模式，意味着资源整合将更加灵活。”

何晶在峰会上发言时，勾画出非营利领域的四个主要优先事项。这四个事项都是以“P”开头的英文单词，分别是星球（Planet）、和平（Peace）、人民（People），以及进步（Progress），而让人们在这些事项取得成果的是合作伙伴关系（Partnership）。

她强调，没有伙伴关系就很难实现4P，而伙伴关系需要信任与耐心来建立，尤其是走出自己舒适区来帮助他人取得成功需要勇气。“更重要的是保持开放的心态，接受人群的多样性以及其他人构想的独创性。”

今年的亚洲慈善峰会将气候行动与可持续社区发展、包容教育以及坚韧医疗系统列为三大行动主题。

资本管理公司Clime Capital的区域能源管理倡议、金光集团的麻风树计划、陈江和基金会的儿童早期发展项目、瑞银（UBS）的高等教育学费融资计划、贾米尔研究所（Jameel Institute）的流行病经济学研究项目，以及淡马锡基金会的亚细安儿童基因研究，获选在会上寻求与会慈善机构的支持。