无视警岗电眼 逾10男女聚赌

居民投诉，指阿裕尼弯“小云顶”又现，十多名阿叔阿嫂无视警岗、无惧警方电眼，公然聚赌。

有读者日前联系《新明日报》，指阿裕尼弯第101座组屋楼下有多名阿叔聚集玩扑克牌，疑似赌博。读者指出，阿叔们几乎每天都来，从中午一直玩到天黑。

记者近日走访时，有居民指出，聚赌现象早在疫情之前就有，阿叔们都是住在附近的老邻居，疫情期间比较收敛，最近几个月又下楼打牌。

据观察，十多名阿叔和一名阿嫂分成两组，在第101和99座组屋楼下打扑克牌，他们将现金和零钱放在石桌上，铺上纸皮，边玩边聊天。其中较多人的一组有四人打牌，其他人则驻足围观，不时还有人离开和加入，最多曾有八九人聚集。

记者发现，有一名阿叔则背对着他们，经常四处张望，疑似在看水。

阿叔阿嫂聚赌的地点，斜对面就是一个提供电子服务的邻里警岗，这个警岗属于新一代的无人警岗，主要是让公众可通过警岗的自助服务器自行报案，减少等候时间。

该无人警岗隔着一个停车场，相距仅约80米。可见另一组人马就在不远处的组屋楼下打扑克牌，桌上放着不少硬币。

居民说：“虽然是无人警岗，但也有电眼，但这些人无视警岗和电眼，十分猖狂。”

《新明日报》在2019年曾报道，附近第112座组屋有居民聚在一起赌牌。如今“小云顶”再现，引发关注。

根据公共赌馆法令，在公共场所赌博者，一旦罪成，可被判罚款不超过5000元、监禁不超过六个月，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2022年10月1日的《新明日报》。