成立自家公司“乐巢” 人力部建“模范”客工宿舍供9600床位

人力部将利用属下宿舍推动公共卫生抗御力和宜居等方面的创新，并改变客工居住环境规范。新宿舍将提供附带厕所的房间，每间房不超过12人。宿舍休闲空间更大，未来若暴发另一波疫情时，可改而规划为医疗设施。

为提供客工更好的居住环境和落实创新点子，人力部将成立一家担保有限公司，在裕廊和盛港西兴建和经营两个客工专用宿舍，共提供约9600张床位，其中裕廊都康创新巷的宿舍可提供2400张床位，预计在2025年可开始入住。

另一个位于盛港西，拥有7200张床位的大型客工宿舍，会在2028年投入营运。

新客工专用宿舍会根据去年9月宣布的宜居新标准，提供更好的住宿环境，如附带厕所的房间、空间更宽敞、每房人数不超过12人及更好的通风设备。

新宿舍也有更大的休闲空间，设有健身房、多用途空间和运动场，这些空间在未来若暴发另一波疫情时，可改而规划为医疗设施。宿舍也有各种商用设施如迷你超市、食堂、理发院和提款机，并会开放给社区使用。

人力部将在今年内成立一家名为乐巢有限公司（NEST Singapore Limited，简称NEST）的企业，与私人企业合作，共同运营两个新宿舍。人力部没有披露乐巢获得的初始资金数额。乐巢将以招标方式邀请私人企业共同经营宿舍，他们可以是传统的客工宿舍业者或来自款待业、科技业的业者。

这不是第一次有政府部门自行建造和拥有基建设施，卫生部控股曾通过旗下的先锋保健集团（Vanguard Healthcare），建造并经营疗养院养生居。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期六（10月1日）在都康创新巷（Tukang Innovation Lane）客工宿舍动土仪式上致辞时，以华语说：“人力部将身先士卒，利用新设的宿舍推动公共卫生抗御力和宜居等方面的创新，并改变客工居住环境的规范。”

乐巢的愿景是打造一个安乐并充满关怀的客工社群，除了有更好的硬体设施，新宿舍会试用新的生活和管理点子，善用科技提供虚拟培训、线上会议和一站式服务等。他们也会与客工和非政府组织合作，制定康乐活动计划，培养客工的社区意识。“我们希望打造一个让住户在辛苦工作一天后，可以舒适休息和充电的居住环境，并与其他宿舍住户建立牢固联系，一个可以成为他们离家后的安居处。”

陈诗龙指出，经营宿舍可提高人力部的宿舍管理能力，也有助于人力部更好地制定与客工住宿有关的政策、条规和措施。人力部希望这项概念验证试行计划取得成功，借此鼓励其他宿舍业者跟进，采用更高标准和最佳实践。

协会：希望人力部加入 不影响宿舍业公平竞争

新加坡宿舍协会主席谢志光接受《联合早报》访问时说，期待与乐巢一起通过落实创意新点子，改善整体客工宿舍环境，但协会也希望看到人力部加入经营宿舍后，公平竞争环境保持不变。

他指许多会员已超越现有监管要求，在日常营运中做出很多改变，特别是在冠病疫情后，业者们都体会到要加强韧力，以准备未来可能再来的疫情。

外籍客工中心执行理事长伯乐说，人力部加强公共卫生韧性和让宿舍更宜居的措施，有助提高客工福祉。他们会继续和人力部、利益相关者合作，改善客工居住条件。