黄循财：行动党乐龄小组重点推进 打造亲乐龄居住环境满足长者需求

副总理兼财政部长黄循财说，越来越多年长者独居，他们有的膝下无子，有的是孩子在成家后搬走。这些年长者仍希望独立生活，并在熟悉的环境养老，而他们需要的不只是有瓦遮头，也希望享有护理服务。

为保障人们的晚年生活质量，政府致力于让年长者保持活跃和健康的生活方式，同时打造亲乐龄的组屋区和邻里设施，帮助年长者在熟悉的环境养老。

10月1日是国际老年人日。副总理兼财政部长黄循财在人民行动党乐龄行动小组的常年活动上致辞时，谈及小组今年会重点推进的几个方面。

在住房方面，小组已着手围绕年长者住房政策征询各方意见，也探讨如何让建筑和生活环境更好地满足年长者的需求。

黄循财说，越来越多年长者独居，他们有的膝下无子，有的是孩子在成家后搬走。这些年长者仍希望独立生活，并在熟悉的环境养老，而他们需要的不只是有瓦遮头，也希望享有护理服务。“我们可以如何设计辅助生活选项，也就是把住家和护理结合起来，并把这些选项扩大至全国？”

强大的社区网络也至关重要，除了帮助年长者保持活跃，还能辨识比较虚弱或对护理有更大需求的年长者，确保顾及他们的生活所需。

黄循财指出，政府未来几年会通过“健康SG”全国策略，更积极地推动年长者响应预防护理，并且让他们更方便地获取医疗保健服务。

黄循财：确保年长者仍可获得良好工作机会

年长者的就业也是乐龄行动小组关注的焦点之一。他说，政府会确保年长者仍可获得好的工作机会，包括准备立法遏制职场歧视，以及帮助有意愿的年长者继续就业。“我们会继续围绕就业机会、职场和雇佣做法，探讨还须在这方面做些什么。”

在年长者就业课题方面，小组至今已征得近1000名雇主、人力资源专才和员工的意见，未来数月还会举办更多交流活动。

一些公众建议在职场支持持续学习，也有人呼吁更新就业政策与流程，以更好地反映年长员工的专长。小组内负责这方面工作的东海岸集选区议员陈舜娘料将在国会针对提升年长者就业能力提出动议。

小组的另一个关注点是临终关怀。黄循财说，这是个鲜少提及，但同样重要的领域。约120名小组相关人员已接受慈怀疗护基础培训，学习支援绝症病患和他们的看护者，一些人也充当慈怀疗护大使，义务为有需要的居民提供指导。

黄循财向在场的300名行动党党员和引退议员说，无论是投身职场还是社区，如今有更多年长者希望保持活跃。“未来，我相信我们的年长者会在更长的时间内活得更健康，而且受教育程度会更高、更独立，经济条件也舒适。因此我们须作出调整，迎合新一代年长者不断变化的期望和需求。”

今年活动的筹委会主席、裕廊集选区议员谢曜全致辞时说，乐龄行动小组下来会通过“新加坡携手前进”运动等途径，倡导更好地支持年长者。

针对生活费上涨对年长者的影响，谢曜全受访时说，全国人民都相当关注生活费课题，尤其是退休年长者，小组会继续聆听坊间的担忧，向政府传达民意。

此外，乐龄行动小组去年与行动党社区基金会发起“Live a Legacy”（意为“传承之道”）计划，邀年长者与年轻人配对书写各自的故事，作者包括先驱机师何永道、短跑名将古纳兰，以及前议员梁莉莉医生和符喜泉等。计划共征得167个故事，公众可到www.livealegacy.sg阅读。