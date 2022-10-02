回教社理会拟筹集4000万元 华商慷慨解囊捐出1200万元

回教社会发展理事会希望在一年内筹集4000万元，用于马来回教社群在加强学前教育、扶持弱势家庭，以及推广工友终身学习等方面的辅助。在已募得的1400多万元中，华商捐出1200万元。

回教社会发展理事会（Yayasan MENDAKI）星期六（10月1日）举办纪念成立40周年的活动，六个机构和个人在李显龙总理和社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高的见证下，把总值1400万元的支票交给回教社理会。

目前最大笔的单一捐款，是来自云南健发中心创办人蔡国鸿和家族的500万元。丰益国际（Wilmar International）和公司主席兼总裁郭孔丰捐出400万元，远东机构200万元，新加坡中华总商会、穆罕默德诞辰纪念奖学金基金会和博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）各捐100万元。

蔡国鸿的儿子蔡耀贤（22岁）代表家族出席活动。他告诉《联合早报》，他看了马来回教社群的教育数据和一些资料，认为他们的进步令人信服。“华人并非只能帮助华人，我们希望可以开创新趋势，鼓励华族也帮助少数群体，毕竟大家都是新加坡人。”

政府将一元对一元拨款 资助多达2000万元

李总理致辞时说，政府会以一元对一元的方式，提供最多2000万元的资助。有了这4000万元，回教社理会就能改善现有的计划，并推出可以为这个社群带来改变的新计划。很高兴看到马来回教社群以外的人和机构也做出贡献。

对于跨族援助，主管回教事务的马善高受访时说，很感谢能获得其他社群的认可。这份感谢不会只停留在马来回教社群已取得的成绩上，他们会善用捐款，争取在教育方面取得更好的表现。作为一个自助团体，回教社理会成立的初衷，是希望通过教育来推动马来回教社群的发展。李总理说，马来族学生过去的学习表现令人担忧，许多都无法发挥潜能。1980年代初，每一届马来族学生中，仅约一半通过O水准会考，25岁以上的马来人只有0.4％拥有大学文凭。

经过40年的努力，如今虽然不是每个人都参加O水准会考，但每一届马来族学生中有99％完成至少10年的教育，大学毕业生也超过10％。

李总理认为，教育成果的改善让马来回教社群能取得今天的社会和经济成就，其中回教社理会居功不小。回教社理会通过教育提升社群的使命依然重要，不过今时今日，必须更广泛地定义教育。例如，帮助弱势家庭解决他们面对的家庭和社会问题，让这些家庭的孩子在更有利的环境中成长和学习，摆脱贫穷循环。

回教社理会成立于1982年，同年就开始颁发奖项，鼓励在学术和非学术领域有优秀表现的学生和青年。今年有89名考获一等荣誉学位的学生获肯定，是历来人数最多的一年。加上其他类别的奖项，共有480人得奖。