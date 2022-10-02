居民窗贴大字报 投诉酒楼油烟

难忍酒楼排出油烟味，居民在窗口贴大字报写“天天油味”、“欺负居民”表不满。酒楼负责人说：“今年5月已在排油烟管安装了净化器。”

住在牛车水一带的读者张女士（57岁，会计师）向《新明日报》通报，星期五（9月30日）搭巴士时，发现克罗士街上段第533座组屋的七楼单位窗户竟然贴着写有“天天油味”、“欺负居民”的大字报，让她觉得好奇。

记者日前走访该单位，发现住家内传出电台音乐，铁门开着，但无人应门。

附近街坊说，单位内只住着一名中年妇女，平时很少看到对方，大家都没察觉对方窗户贴有大字报。

一名男邻居透露，妇女应该是在家的，只是不愿出来应门。询及油烟味的问题，他说不太闻到。

不过，住在毗邻的王先生（62岁，退休）说，几乎每一天都闻到油烟味，特别是在午餐与晚餐时段。

他透露，由于楼下一家酒楼的排油烟管延伸到四楼，所以附近居民才时常闻到油烟味。

酒楼：已安装净化器

被指排出油烟的燕阁大酒楼负责人陈女士受询时说，目前酒楼未接获顾客或商家的投诉，但为了作出改善，如今每三个月会清理一次排油烟管。

“当局之前相信是接获投诉，有派人来检查，要求我们减少排放油烟，所以5月也安装净化器。”

她透露，酒楼难免会传出油烟味，对此向居民表示歉意，也希望他们能多谅解。

她称并不知道楼上有单位在窗口贴大字报，希望居民能直接向酒楼反映，检查后若属实，酒楼会派人到单位巡查，再协助解决问题。

完整报道，请翻阅2022年10月2日的《新明日报》。