单身的刘碧珍用大半辈子为家人打理生活起居，直到年过半百，她才学会在社媒上分享烹饪心得和食谱，收获许多乐趣和新朋友。

单身的刘碧珍15岁辍学后就成为“家庭主妇”，为父母和兄弟姐妹打理生活起居。直到年过半百，她意外地通过社交媒体，开启人生的另一扇窗。

在搜索引擎里输入刘碧珍（66岁，兼职清洁工人）的英文名“Lucinda Lau”，能找到她的博客，以及面簿和Instagram账号。这些社交媒体平台记录着她为家人煮的一日三餐，还有她从母亲那里学来的家传食谱。

家有八个兄弟姐妹，排行老五的刘碧珍自嘲“不是读书的料”，读到中三就辍学留在家中照顾生病的母亲。直到父母相继过世，她50多岁才开始打兼职工，侄儿也教她使用社交媒体。

刘碧珍2009年开设面簿账号，加入一些烹饪和烘焙兴趣小组，后来又开了Instagram和博客账号。与许多年长者一样，她起初也对科技感到陌生，幸好侄儿耐心教导。

她说：“如果侄儿没有耐心教我，嫌弃地说‘哎呀你不会的啦’‘你不要问我’，我就不会有学习的动力。我很喜欢烹饪，想跟其他人分享我煮的食物，这也推动我学用社交媒体。”

刘碧珍不会用电脑，所有的贴文和博文都是用智能手机慢慢打出来的。她觉得最难的是文字，如何把口语转换成书面语，清楚表达意思。

“最高兴的是有很多人追踪我的账号，他们喜欢我的贴文，向我请教食谱。听到他们跟着我的食谱煮出菜肴，觉得好吃，我就会很高兴。”

她现在每天都浏览社交网站，煮饭后就拍照上载。社交媒体已经成为她日常生活中的一部分，她笑说：“现在你叫我不要用的话我会很闷。”