陈诗龙：资讯通信业白领岗位增幅可观 引进外来人才不影响国人获好工作

陈诗龙医生指出，资讯通信业是快速增长的行业，而且面对人才短缺的问题，各地的雇主都得在全球范围寻找具备稀缺技能的人才。通过保持开放为我国引进可发挥互补作用的全球人才，有助于扩大整体经济规模，也能为本地人创造更优质的就业机会。

受聘于资讯通信领域的就业准证持有者，占比从2016年的六分之一增加至2021年的五分之一，这个行业的增长也为本地雇员制造了更多工作机会，同个时期本地白领增加了3万4400人。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（10月3日）在国会答复议员关于优质就业机会的口头询问时也说，资讯通信业的本地雇员薪金中位数也继续增长，聘用更多就业准证持有者，与本地雇员获取更优质的就业机会没有冲突。“这不是一场零和博弈”。

他指出，资讯通信业向来都是快速增长的行业，而且面对人才短缺的问题，各地的雇主都得在全球范围寻找具备稀缺技能的人才。通过保持开放为我国引进可发挥互补作用的全球人才，有助于扩大整体经济规模，也能为本地人创造更优质的就业机会。

另外，从更宏观的角度来看，属于专业人士、经理、执行员与技师（PMET）的本地居民比率从2016年的55％上升至2021年的62％，全职工作者的月入中位数也从4100元增加至4700元，或相当于每年实际增长2.1％。处于收入最低20百分位的本地全职雇员，实际收入年增幅更是达到2.7％。

三管齐下保障良好就业成果

陈诗龙说，我国三管齐下保障良好就业成果，包括确保外来劳动队伍与本地人员是互补的、投资于发展本地劳动队伍，以及公平考虑本地求职者。“我们所有的政策和计划都努力实现同一个目标：在不同层级的劳动队伍中，为本地人创造机会。”

工人党阿裕尼集选区议员严燕松在追加提问时说，互补专才评估框架积分制度（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS）涵盖四个项目，就算申请就业准证者在“多元化”项目中取得零分，也可以因为在其他项目中得分较高而获得批准。他希望人力部收紧条例，申请者得在四个项目中都取得至少10分，而且总分超过50分才算达标，以确保企业考虑所有项目，让聘用过程对本地白领更公平。

对此，陈诗龙指出新框架2023年9月才会落实，当局目前还在向雇主收集反馈意见。“我们在研究如何微调一部分项目，确保它亲雇主，也能够继续帮助我们实现最终目标，为本地人增加就业机会。”

他提醒，目前的劳动市场紧缩，任何新政策都会被视为进一步收紧条例，希望严燕松体谅情况的微妙，以及取得良好平衡的必要。

至于严燕松重提同区议员贝理安2020年10月的建议，要当局为就业准证定下失效日期，以鼓励雇主聘用本地人和促进知识与技能的转移，陈诗龙回应说就业准证有一定的有效期，不仅不会自动更新，更新时也得满足所设标准。

国会今天继续开会，议员们会聚焦健康SG白皮书。