将体育城等支出与消费税扯上关系 英兰妮批梁文辉刻意激起国人焦虑伤害政府

新加坡前进党非选区议员梁文辉在国会休会动议中，尝试将新加坡体育城和新报业媒体信托这两项政府支出，与消费税和社区关怀计划等完全不相干的问题联系起来，是刻意以愤世嫉俗的方式激起新加坡人的焦虑与困惑，并且伤害政府。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮星期一（10月3日）回应梁文辉的指责时说，对方声称政府没有管理好公共开支，反对资助新报业媒体，也质疑为终止新加坡体育城公司协议所支付的费用过高，是完全没有根据的说法。