将体育城等支出与消费税扯上关系 英兰妮批梁文辉刻意激起国人焦虑伤害政府 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2022年10月4日 5:00 AM 首先，部长是否认为允许新加坡报业控股取走39亿元，给纳税人留下9亿元的负担是政府能够接受的？其次，我提供了很多信息……但如果政府都懒得回答我提出的问题，那是否就不该说信息没用，以及我的指控都是毫无根据的？——非选区议员梁文辉 政府决定支持新报业媒体，是因为那里有我们珍视的东西。首先是有一个通过新加坡视角报道事情的媒体，这对我们非常重要；其次是保护有意义、有价值、值得支持的母语媒体。——财政部第二部长英兰妮 字体大小: 小 中 大 新加坡前进党非选区议员梁文辉在国会休会动议中，尝试将新加坡体育城和新报业媒体信托这两项政府支出，与消费税和社区关怀计划等完全不相干的问题联系起来，是刻意以愤世嫉俗的方式激起新加坡人的焦虑与困惑，并且伤害政府。总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮星期一（10月3日）回应梁文辉的指责时说，对方声称政府没有管理好公共开支，反对资助新报业媒体，也质疑为终止新加坡体育城公司协议所支付的费用过高，是完全没有根据的说法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 英兰妮 梁文辉 新加坡体育城 新报业媒体信托 将雇主劳力士表塞进鞋寄回家 菲佣偷首饰现金判监17月 组屋转售价连续10季攀升 分析师：下来数月涨幅料缩小