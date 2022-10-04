黄志成平时骑脚踏车去工作，闲暇时也和朋友到自然公园或山区骑行。骑脚踏车是他锻炼身体的一种方式，也助他解压。

从小热爱户外活动，把电单车卖掉改为骑脚踏车上下班和外出，在自然公园和脚踏车道都能常常看见他的身影。

黄志成（55岁）是一名自由职业的游泳教练，每周三天会从义顺骑脚踏车到荷兰村、白沙和勿洛等地教小孩游泳，空闲时他则会到自然公园或山区骑行，享受骑行的乐趣和大自然的风光。

他说：“我小时候住的甘榜靠近海边，所以我从小就会游泳，到了中学开始接触各种运动，如网球和壁球，我也是从那时候开始爱上骑脚踏车的。”

大约20年前，黄志成决定卖掉电单车，平时都以脚踏车代步，只有在天气不佳或赶时间时，才会乘撘公共交通。

“骑脚踏车是我的兴趣，我很享受骑行的过程，这是当时决定卖掉电单车的原因。与此同时，还可以响应环保，何乐而不为？”

除了骑脚踏车去工作，黄志成在闲暇时也会与三五好友一同到自然公园或山区骑行，也曾和朋友相伴环岛，一天骑行超过两百公里。黄志成坦言，比起在路上骑行，他更享受在山里骑行带来的快感。

黄志成透露，他的父亲在70岁时因癌症过世，在世时不太注重身体健康，年轻时也患有糖尿病。这让他更加注重自己的身体健康，把骑脚踏车当做锻炼身体的一种方式。

“接触户外活动除了能够锻炼身体，也让原本内向的我，逐渐变得开朗，乐于与人交谈，运动也有助于解压，生活过得比较轻松愉快。”