李智陞：津贴增加后 新组屋价格平稳仍可负担

非成熟市镇四房式预购组屋的平均售价相对平稳，今年首三季为34万8000元，与2019年的34万1000元相差不远。

国家发展部长李智陞星期二（10月4日）在国会回答杨厝港区议员叶汉荣的询问时说，当局能够新组屋维持在可负担水平，是因为增加了津贴，继续以低于市场的价格建造和售卖新组屋。

符合条件的首次购房者还可获高达8万元的额外安居津贴。

叶汉荣提问，在衡量人们可否负担组屋时，政府是否应考虑收入最低的30%家庭的经济情况，而不是以中位数收入为依据。李智陞说，当局不仅仅考虑中位数收入，而是为有着不同住屋需求和预算的首次购房者提供多种的预购组屋选择。

他以家庭收入约5000元的首次购屋家庭为例，他们在今年8月的预购组屋销售活动中，可负担得起三个非成熟市镇项目——兀兰、裕廊东和蔡厝港的四房式单位。这些项目的四房式组屋价，相当于或低于非成熟市镇四房式预购组屋的平均价，即34万8000元。

这个家庭也可获4万5000元购屋津贴。津贴后，他们的房贷占每月收入的23%，意味着每月公积金所得足以还清房贷，无需动用现金。他们买到的组屋，价格约为家庭年收入的五倍。

李智陞说，在其他城市，如伦敦、洛杉矶和悉尼，屋价中位数与家庭收入中位数的比例要高得多，介于八至15倍。在香港，这个比例超过20倍。

大多数申请建屋发展局房贷的首次购屋者，每月偿还贷款比率（MSR）一直以来也不超过25%，远低于30%至35%的国际基准。

李智陞：建屋局卖组屋获利说法不实

李智陞在回答新加坡前进党非选区议员梁文辉提出的问题时重申，任何声称建屋局从开发和销售组屋中获利的说法不实。

今年8月推出的宏茂桥预购组屋项目Central Weave @ AMK，因五房式不含津贴售价达到87万7000元，引发关注。梁文辉提问，建屋局在这个项目净亏损多少。

李智陞回答，项目预计让建屋局蒙受2亿5000万元的损失。如果计入购屋津贴，损失估计再增2000万元，达到约2亿7000万元。

他说，项目的土地成本估计约为5亿元，是首席估价师根据市场估价原则独立计算的。由于土地是国家储备的一部分，建屋局得把土地成本归还储备金。

尽管如此，当局不按成本为新组屋定价，而是先考虑附近类似转售组屋价格，以及个别新组屋的属性和当前市场条件，以确定它的市价，然后在这个基础上提供大量津贴，确保首次购屋者负担得起。

李智陞也谈到9月30日宣布的降温措施。他说，过去一年，市场利率上升，预计中期会进一步增加。“这将增加购屋者和正偿还与浮动利率挂钩房贷者的借贷成本。因此我们决定现在采取行动保护购屋者，确保他们有能力偿还长期房贷。”