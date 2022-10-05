津贴诊所提升科技设备等 健康SG首三四年开支逾10亿元

卫生部长王乙康说，如果全国医疗费在未来10年增加一倍，而不是两倍，我国节省的费用将远超过所计划支出的预防护理花费。

我国政府为推动全民健康而制定的健康SG计划，须投入大量资源运作，包括为全科诊所提供津贴，以提升资讯科技设备，预计在未来三年至四年，将耗资超过10亿元。

之后的经常费用包括卫生部给予诊所的服务年费，以及为居民安排体检和疫苗接种等费用，预计每年还需额外4亿元。

卫生部长王乙康星期二（10月4日）在国会对健康SG白皮书提出动议，并阐述健康SG计划对政府财政的影响。

目前我国每年的医疗开支约为220亿元，随着人口老龄化，预计到了2030年将攀升近两倍至600亿元。为减缓这一涨势，卫生部将把医疗体系的重心从医院转向社区，从治病转向预防。

王乙康说：“如果全国医疗费在未来10年增加一倍，而不是两倍，我们节省的费用将远超过我们所计划支出的预防护理花费。”

预防护理花费占我国每年医疗预算的约6％，其中一部分用于资助保健促进局项目，卫生部计划在未来几年，将预防护理的占比翻倍。

至于减少医疗开支，是否意味着未来可获得经济回报，王乙康坦言，现在要作出实际合理的估计还为时过早，因为预防护理对健康的影响不可能一蹴而就，可能须等八到10年后才看得到成效。

按看诊人数为诊所拨款

经过半年的公众咨询，卫生部在上个月21日发表健康SG白皮书，勾勒出我国医疗体系即将推行的重大改革。

明年下半年，满60岁的居民将率先加入健康SG计划，跟着固定的全科诊所或综合诊疗所，预防和控制慢性疾病。除了首次看诊、体检和接种指定疫苗免费，慢性疾病药物价格也将跟综合诊疗所的相近。

卫生部将以按人计酬（capitation）资助模式，根据看诊人数为诊所拨款。目前协助医疗集群管理复杂慢性疾病患者的全科诊所，每照护一名患者可获100元的Care Plus服务费。

王乙康说，健康SG将扩大这类计划，为大部分人提供预防护理。卫生部给予诊所的服务费也会与目前的Care Plus费用相近或更高，视居民健康情况而定。

未来几年，随更多居民加入健康SG计划，全科诊所从计划获取的服务费，以及从受津贴服务获得的收入也会增加，预计可占诊所四分之一或三分之一的年收入。

谈及预防护理的重要，王乙康引用他在《联合早报》读到唐代名医孙思邈的名句：“上医医国，中医医人，下医医病”。他强调，健康SG要实现的正是“上医医国”的宗旨，即提升全国人口的健康水平。保健不能单靠药物、医院和医生，还得靠健康生活习惯、社区、个人和家庭的支持。“健康SG白皮书是我国保健政策的重要转捩点，对卫生部来说是一件任重道远的工作，它的成功要靠人民和国家的配合及努力。”

国会星期三继续辩论健康SG白皮书。