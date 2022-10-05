翁淑文喜欢在闲暇时创作故事，她的著作《楼上住着大象》，描述书中的“大象”搬进政府组屋后造成楼下的邻居无法入眠。后来邻居带着自制糕点上门拜访，帮助大象了解如何尊重共享空间。

理工学院讲师翁淑文（37岁）从小就喜欢在闲暇时候创作故事。她尤其喜欢童书结合插画和文字的形式，因为这样的表现方式，简单而充满了意蕴。

在国立教育学院接受教师培训时，翁淑文看到友人在社交媒体上投诉，说楼上住着“一群大象”，顿时觉得这个说法非常有趣。“它们会是怎么样的邻居？会在家里做什么？”

她在课程间隙中完成了这个故事，但很快就因为忙于工作和其他事务，这个小故事被束之高阁，一放就是10年。

后来，翁淑文在朋友的鼓励下，把《楼上住着大象》的故事打磨了一下，发给了几家出版社。这个故事后来得到本地出版社Epigram Books的青睐，今年顺利出版。

《楼上住着大象》说的是一群大象搬进了政府组屋，引起很大的骚动，它们楼下的邻居甚至无法入眠。后来邻居家妈妈带着自制的糕点上门拜访，在一杯咖啡的功夫中，帮助大象邻居了解如何在尊重共享空间的同时，也能快乐地生活。

这岂不是最近很热门的邻里噪音课题吗？翁淑文受访时说，她希望读者能以轻松有趣的方式审视这个课题，也要让儿童知道，有技巧地直接沟通是解决纠纷的好办法。

翁淑文希望，人们对待邻居的时候，能够带着善意和同理心帮助他人，尤其是冠病疫情期间，因为人们不会知道左邻右舍正在经历的挣扎。她也知道现实生活中的问题，不是每一个都可以通过糕点和沟通解决。“但在童书当中，保留一点理想主义，应该还是允许的。”