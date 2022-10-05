中央医院野鸡处处 院方发文吁别喂食

有公众在中央医院的花园和停车场喂食野鸡，不仅留下垃圾，也导致野鸡繁殖，鸡踪处处，院方只好网上发贴文提醒公众不要喂食动物。

新加坡中央医院星期二（10月4日）傍晚6时在面簿发贴文，并用大大的文字标题，促请公众“不要喂食动物”。

贴文指出，在医院的百年纪念花园的野鸡数量大幅度增加，他们也发现有公众在喂食这些野鸡，甚至把食物丢在花园、走道和停车场。

而这些没有妥当处理的食物垃圾，以及日渐增加的野鸡数量所造成的粪便问题，都是健康顾虑。

此外，喂食会导致野生动物和害虫数量在不受控制下增长，对动物和环境的健康都会造成意想不到的影响。

从贴文中附上的照片可见，医院的走道和树根下都留有看似是食物残渣或面包的小碎片，草地上也有似乎留有垃圾，走道上甚至有两大片完整的面包。

《新明日报》记者今早走访时，有10多只野鸡在花园的走道和树下觅食，记者走过“鸡群”时，它们也不怕人，不会马上闪躲。

据观察，在花园和停车场周围都可看见野鸡走动，当中还不乏小鸡，时不时也可听见远处传来鸡啼声。

在附近一带送货的吴先生（60岁）说，相信喂鸡的公众都是直接把面包丢在地上后就离开，才会留下垃圾，造成卫生问题。

完整报道，请翻阅2022年10月5日的《新明日报》。