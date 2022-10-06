五个上班时段可选 职场妈妈可兼顾家庭

Polar Puffs & Cakes自2013年以来持续推行灵活工作安排，让工作与生活和谐触手可及。

自去年加入本地烘焙连锁店Polar Puffs & Cakes以来，谢璧锶与她14岁的儿子林隽展的关系变得更亲密。

这在一定程度上归功于一项允许她在五个上下班时间中选择其一的公司政策。39岁的谢璧锶选择在上午7时30分到公司报到，以便送她14岁的儿子上学，并在下午5时下班去接他放学和准备晚餐。

这位客户服务行政人员表示，这种安排在她前一份工作是不可能实现的。但现在，她不仅享受在开车时与儿子增进感情，也得益于更安静的办公环境，还可以在自己效率最高的上午处理工作任务。

谈到Polar的灵活工作安排，谢璧锶认为，“它有助于促进工作生活和谐。”Polar为雇员提供的安排包括每个月可以选择两天居家办公。“我的生产力提高了，而且我也能把更多时间留给家人。”

自疫情开始以来，新加坡的许多企业采用了错开工作时间的制度。但这项福利早已在Polar实行近十年了。

Polar首席执行官黎良殷表示：“在2013年，当我们意识到员工们更喜欢错开工作时间后，我们正式制定了这项政策，因为这可以减轻他们赶着上班的压力。”

他分享到，在Polar的330名雇员中，约有七成是女性。由于女性通常承担更多照料家庭的职责，因此在工作日程与工作时间上赋予她们更大的自主权，可以让她们更好地兼顾工作与家庭。

如今，错开工作时间的制度让Polar将办公时间延长至上午7时30分到晚上7时，而措施实施前的办公时间则是上午8时30分到下午6时。

符合雇员需求的时间表

针对其零售运营，这家企业正在使用算法测试灵活的时间调度，以允许企业旗下30家店面的服务人员决定工作时间，从而解决餐饮行业人力短缺的问题。

黎良殷解释说：“一次12小时的轮班，可能并不是由一名，而是多名能够工作一定小时数的员工来完成。”他补充说，建屋发展局附近店面的兼职员工，经常只能投入两个小时的工作时间。

这些兼职员工通常是双薪家庭中处于第二位的经济支柱，承担着更多照料家庭的责任。出于同样的原因，Polar的部分全职员工也已转为兼职员工。

黎良殷表示：“我们需要想方设法帮助次要收入者在能够赚取收入的同时，兼顾好家庭责任。我们正在设计流程，以允许有两个小时空档的人来上班。”

通过为了实现灵活工作而付出的大量努力，Polar收获颇丰。黎良殷表示，一方面，公司是新加坡少数能够吸引并留住大量年轻员工的中小型企业之一。同时，Polar的离职率也相对较低。

根据一项由数据分析机构Statista联合海峡时报进行的调查显示，Polar名列今年新加坡工作条件最理想的前20名企业。

黎良殷说：“人们因为灵活性和我们工作的方式而加入我们。我们不再以出勤率，而是以工作成果作为衡量雇员的基准。大家因此意识到，他们可以灵活地工作而不会受到惩罚。”

从长远来看，黎良殷很清楚灵活的工作方式有益于公司的底线和保留人才。

黎良殷说：“如果人们需要工作与生活和谐，那么我们必须迎合这项需求。你越早接受这一点，招聘就越容易。归根结底，结果会说明一切。快乐的员工，快乐的顾客。”

灵活工作安排并不仅仅是居家办公

Polar是众多采用劳资政灵活工作安排标准（Tripartite Standard on Flexible Work Arrangements）的企业之一。由人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会（简称SNEF）组成的劳资政三方伙伴致力于鼓励雇主继续向雇员提供灵活工作安排，并将其推广为工作场所的普遍情况。

灵活工作安排不限于居家办公。雇主可以从一系列安排中选择最适合业务与雇员需求的，例如：

错开工作时间制度： 雇员根据他们的工作和个人承诺更改每天上下班的时间。

雇员根据他们的工作和个人承诺更改每天上下班的时间。 压缩工作时间表： 雇员以更少的天数工作全职的时间，例如每周工作40小时，共计四天。

雇员以更少的天数工作全职的时间，例如每周工作40小时，共计四天。 灵活的工作时间： 只要员工能在工作周内完成规定的工作时长，就可以在一天中的任意时段工作。

只要员工能在工作周内完成规定的工作时长，就可以在一天中的任意时段工作。 分担工作： 两个或以上的兼职员工（通常在周间或工作日错开工作时间），共同分担一位全职员工的工作职责。

两个或以上的兼职员工（通常在周间或工作日错开工作时间），共同分担一位全职员工的工作职责。 灵活的轮班制：根据员工可以工作的具体天数和时间，安排轮班计划。

【本文由人力部呈献】