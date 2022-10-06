三大系统须发挥更大作用 王乙康：让年长者保持活跃原地养老

卫生部长王乙康说，我国的医疗体系是由三个相互连接的系统组成，即急症护理、公共卫生和老年护理。像新加坡这样的老龄化社会，这三个系统须发挥更大作用，尽可能支持年长者继续在社区里生活，让他们能自行选择活动。

新加坡人口急剧老龄化，但很多人就算上了年纪，也还是老当益壮，并不想住进养老院度过余生。要做到这点，我国的医疗体系必须让急症护理、公共卫生和老年护理这三大系统发挥更大作用，让年长者能保持活跃，原地养老。

经过两天共10小时的辩论，国会星期三（10月5日）一致通过健康SG白皮书动议。34名政治职务者和后座议员轮流发言，其中不乏引述亲身经历以示支持的议员。

提出动议的卫生部长王乙康在总结辩论时提出，上了年纪的人不一定就是体弱多病，需要照顾。医疗体系必须作出改革，在投入资源和获得人民支持的情况下，实现健康SG的愿景。

卫生部今年3月起针对健康SG展开公众咨询，征集了超过6000名居民和业界人士的意见，并在9月21日公布76页的健康SG白皮书，勾勒我国提升全民健康的长期战略。

王乙康说，健康SG将推动公共卫生体系的重大改革，把重心从治病转向预防，并为老年护理系统奠定基础。

他解释，我国的医疗体系是由三个相互连接的系统组成。多数人熟知的是第一个系统，即包括医院、专科诊所和急诊部在内的急症护理系统。政府已着手扩大这个系统，未来几年将建更多急症和社区医院。

第二个是公共卫生系统，除了控制传染病，也可通过预防护理和定期体检，来改善民众的健康。

王乙康说，这两个系统在冠病疫情期间，发挥相辅相成的作用。急症护理系统照料症状较严重的确诊病患，公共卫生系统则加强病毒监测，确保民众接种疫苗和保持良好卫生习惯。

“然而，两个系统是不够的。像新加坡这样的老龄化社会，需要同等关键的第三个系统，那就是老年护理系统。”

疗养院床位2030年逾3万个 扩建速度令人担忧

王乙康提醒，疗养院可以照顾无法独立生活的体弱年长者，但绝不是，也不能是应对老龄化问题的主流方案。他透露，疗养院床位将从目前的1万6200个增至2030年的3万1000个，而这个扩建速度令人担忧。

“我们应尽可能支持年长者继续在社区里生活，让他们能自行选择活动……大多数年长者最需要的是社会的支持和联系，不仅仅是医疗保健，而原地养老可以做到这点。”

王乙康估计，65岁以上的年长者中，有97％可在社区里独立生活，或只需要一些援助。他强调，推动原地养老需要一系列方案，例如建造更多社区关爱组屋，以及提供配套服务的乐龄私宅项目。

他举例，近在咫尺的组屋区就是老龄化社会的“宝贵资产”，从咖啡店、超市、邻里商店、居委会中心到民众俱乐部，都是供交流和活动的共用空间。政府将迅速扩大乐龄综合服务中心网络，启用更多现有空间，为年长者打造更多社交网络。

王乙康总结时说，一些国家如美国和日本，可能只着重其中一个系统，以致三个系统各自为政。新加坡的优势在于，这三个系统都由卫生部管辖，有利于制定全面计划并集结资源，改造和启动这三个系统，让医疗保健无处不在，而不仅限于医疗设施。

“所有社会在某个阶段都会面对人口老龄化的问题，这是个紧迫而严峻的考验……我们有资源、能力、组织和决心克服这个考验。”

国会已休会。