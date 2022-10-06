本地减少用车区再增六个 四组屋区首次入选

为实现新加坡迈向可持续发展和“减少用车”（car-lite）的愿景，再有六个地区列为减少用车区，四个属组屋区。乌鲁班丹下月推出首批预购组屋的邻区，将率先落实这项计划。

建屋发展局和陆路交通管理局星期三（10月5日）联合发文告宣布，乌鲁班丹、快乐山、登加，以及吉宝俱乐部地段（南部濒水区部分）四个组屋区，列为减少用车区，另两个新增的减少用车区是珍珠山和丹戎禺。

四组屋区将采用 新停车需求管理措施

建屋局将在这些组屋区的选定邻区减少停车位，以腾出空间建设公共设施和绿化环境。

当局会采用新的停车需求管理措施，优先为居民提供停车位，包括减少停车月票，并只限居民购买，住户的第一辆车将优先获得月票。有两辆或更多车的住户，将缴付更高的停车月费（190元），卖完即止。访客可短期停车，但停车位有限，收费也将按需求调整。

文告说，为了提倡绿色出行，乌鲁班丹区内的杜佛地铁站附近的停车位将减少，以腾出更多用地建设公共空间、行人道、骑行道、公园和绿地。

区内良好的地铁和巴士的公交连接，通往杜佛地铁站的有盖走廊及联邦道无障碍巴士站等，让居民方便出行。

为确保行人安全，车流量高的公路将设在邻区周边，与主要人行道分开。居民可利用公园连道，前往锦茂的邻里中心和主要设施。

文告说，乌鲁班丹组屋区发展工程完成后，建屋局将继续观察停车需求，必要时调整停车措施。随着更多组屋区列为减少用车区，居民可期待更多共享社区空间和绿化环境，区内将更互连互通。

去年7月，建屋局宣布在乌鲁班丹东部部分土地建造新组屋，建议保留乌鲁班丹东和乌鲁班丹水道周边约五公顷的绿色空间发展公园和休闲设施，现有的乌鲁班丹水道也将进行翻新改善工程。

政府这些年来致力于改善公共交通系统、扩大脚踏车骑行网络和集合交通和土地的使用，让步行、骑行和乘搭公交都容易衔接，出行更方便快捷，以实现减少用车的目标。

陆交局于2019年和2020年，宣布把10个地区列为减少用车区，但不涉及公共住宅区。它们是甘榜武吉士、滨海南、裕廊湖区、碧湾、兀兰北，裕廊创新区、纬壹科技城、榜鹅数码园区、春叶，以及兀兰中区。