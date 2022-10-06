涉非法冷藏近2万公斤肉类 火锅店前老板被控

被指非法冷藏逾1万9000公斤肉类和鱼肉产品，用来运货的冷藏货车冰箱损坏，蟑螂也四处乱窜，美芝路火锅店前老板被控上法庭。

庭上揭露，本案相信也是新加坡食品局在卫生肉类和鱼类法令下对商家采取的行动中，货量较大的案件之一。

无照经营冷藏库 冷藏货车蟑螂乱窜

经营Ed's Frozen Enterprise的被告陈宝伟（50岁）早前被控无照经营冷藏库、在无执照冷藏库储存肉鱼类产品用来售卖或供应，以及未确保冷藏货车卫生的三项罪名，案件星期三（10月5日）过堂时，他表示有意认罪。

根据企业管制局（ACRA）资料，陈宝伟曾经营位于美芝路的重庆正宗老火锅。这家火锅店今年4月曾发生砍人案而在媒体曝光。当时，一名男子涉嫌手持利刀追砍在火锅店工作的前妻，所幸多名员工和公众见义勇为出手阻止，被告是遇袭女员工的前老板。

被告的冷藏库位于加基武吉1路的Enterprise One大楼。Ed's Frozen Enterprise于2006年注册，公司何时开始使用冷藏库则不得而知。

食品局在突击检查时发现冷藏库有5132公斤猪肉、4123公斤鸡肉和1418公斤鱼肉，连同牛肉、鲍鱼、螃蟹等多种肉类食品，冷藏库的肉类总重量是1万9483公斤。

控状也指运输冷冻食品的冷藏货车不卫生，里面有蟑螂乱窜，货车的冰箱也损坏。

法官：不能只因被告破产 就判监刑代替罚款

被告因为生意失败，在今年3月10日宣告破产，当天起就不再是Ed's Frozen Enterprise及火锅店的老板，但这两家公司目前仍在运营中。

被告庭上称，冷藏库在调查期间被查封一年，那段期间他什么也做不了，才会沦落到破产。

控方初步表示，被告如果认罪，本该予以罚款处分，但考虑到他是破产人士，控方可能要求他以监禁代替罚款。

法官对此有所保留，认为法庭不能只因为触法者是破产人士而判他监禁，指示控方进一步考虑判刑陈词。

法官也指示被告先与官方受托人沟通，交代他可能被判罚款的情况后才来定夺。

针对类似无照经营冷藏库的案件，食品局曾发文告说，非法储藏肉类和海鲜，及未冷藏所售卖的肉类，都会构成食品安全风险。若要经营食品加工设施或存放肉类和海鲜产品的冷藏库，业者必须获取有效的执照。违例者将面临最高1万元罚款，或最长12个月监禁，或两者兼施。

案展11月9日过堂。（人名译音）