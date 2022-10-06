开发手机应用助人圆梦

每个人都有梦想，一些人却因为害怕失败或缺乏支持而迟迟不敢踏出第一步。梁林义开发的手机应用，让用户在平台上勇敢写下自己的梦想，并在家人和朋友的鼓励下，一步一脚印实现愿望。

梁林义（31岁）曾怀抱成为战斗机飞行员的梦想，远赴澳大利亚接受培训，却在最后一关未能入选。他在梦想破灭后非常渴望得到家人的支持和安慰，却始终无法向他们开口。

“我当时就在想，如果能有个空间让我分享追梦之旅的点点滴滴，并获得家人和朋友的支持，那该有多好。”

他和堂哥闲聊时提到这个想法，两人于是决定开发一个能协助人们圆梦的手机应用。

用户可以在这个名为Dreamfect的平台分享他们的梦想，并在勇于追梦或碰到挫折时，获得好友的鼓励与支持。若梦想性质相同，还能要求建立伙伴关系，一同圆梦。

梁林义说，虽然大家都有梦想，但不少人因为害怕失败、缺乏支持或认为太难实行，最后无法圆梦。他在网上读到的一项研究指出，如果愿意为梦想承担责任并设定期限，那么实现梦想的成功率会增加至72％。

“一旦表达实现梦想的意愿，就会成为圆梦的动力，而且通过平台与其他用户建立起来的社交关系是非常有意义的。”

约100人试用 月底可下载

应用目前有约100人试用，他们提出的梦想包括减肥、跑10公里、学会弹电子琴以及与家人共同制造更多回忆等。公众可从10月底开始下载应用。

梁林义说：“我的愿望是通过这个平台让更多人找回并实现他们的梦想，在平凡生活中找到热情与意义。”