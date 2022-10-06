差五分钟到医院 孕妇私召车产婴

爱女提早报到，孕妇与夫搭私召车赶去医院，岂料遇大塞车，差五分钟到医院，宝宝已迫不及待呱呱坠地，丈夫车上帮接生。

有着上述毕生难忘经历的何京易（37岁，送货员）与张耘真（32岁，家庭主妇），结婚超过11年，已育有11岁女儿和13个月大的儿子，如今再添一女。

张耘真受访时说，预产期原在9月4日，而她在8月23日早上突然“来红”，到医院检查后却被指宫口未开，羊水也未破，因此不以为意，回家休息待产。

“岂料24日凌晨又出现阵痛，早上7点多我疼到无法忍了，就把老公叫起床，准备从蔡厝港住家去国大医院。”

她说，丈夫立即叫来一辆TADA私召车，司机瓦尔伯特（60岁）也迅速抵达，原本以为赶得及，但上车后阵痛很强烈，再加上遇到上班高峰时段，交通拥堵，使车程加倍。

“当时我一直喊痛和大叫，平时去医院只需20分钟，那天30分钟都还没到，心想一定赶不及。后来还有五分钟就快到医院了，但我感觉宝宝快要出来，就叫老公帮忙接生。”

何京易说，当时是早上9时零5分，宝宝迫不及待来看世界，他当时手忙脚乱也不知怎么办，只得“捧着”宝宝。

还好私召车司机临危不乱，镇定地把一家三口安全地送到医院。

何京易说：“我当下也很紧张，还好司机尽量加速赶去医院。抵达后，他还帮忙找来医生和护士，此时医生才上车为宝宝剪脐带。”

夫妻俩非常感谢私召车司机的帮忙，才让母女平安。

车座被弄脏 司机无怨言

血水、羊水弄脏后座，夫妻对司机感抱歉。

何京易指出，由于太太生产后，血水和羊水弄脏了私召车的后座，他们觉得不好意思，事后也给了司机50元清洁费，外加188元红包，以示感谢。

“我们把车子弄得又脏又臭，但司机人很好，全程都没对我们不耐烦，事后还自行清理。”

瓦尔伯特受访说：“事后我花了一小时清理，但没关系，看到孩子和妈妈都平安健康，我很替他们开心。”

完整报道，请翻阅2022年10月6日的《新明日报》。