建屋局：若在措施生效前已付选购费 灵活处理买转售组屋免等待期申请

建屋局在楼市降温措施生效首五天内，收到450份豁免等待期申请，并初步评估了约200份，其中约半数的申请者在新措施于9月30日生效前，已获购买转售组屋的选购权书。当局表示会灵活处理，但买家须提供相关证明。

新一轮楼市降温措施生效首五天，建屋发展局收到约450份来自私宅屋主和前屋主的申请，希望豁免购买转售组屋前须等待15个月。

建屋局星期四（10月6日）向《联合早报》提供截至10月4日的数据时说，它初步评估了约200份申请，其中约半数的申请者在新措施于9月30日生效前，已经获得选购权书（Option to Purchase）购买转售组屋。

针对这类情况，建屋局表示会灵活豁免15个月的等待期，但买家须提供文件证明已在9月30日之前支付选购权费或选购权执行费。建屋局也会通过内部系统核查动用公积金或贷款购屋的买家，因为这类买家须向建屋局申请确认组屋价值（Request for Value）。

当局初步评估的申请中，另一半是未获得选购权书者，当中一些已承诺卖掉现有私宅，或是已经卖掉私宅。建屋局正根据收到的文件酌情评估这些申请。

自9月30日起，私宅屋主卖掉房子后，须先等待15个月才能购买非津贴转售组屋。这项暂时措施旨在减缓转售组屋价格上涨的势头，使价格维持在首次购屋者可负担的水平。当局之后会根据市场走势和住房需求检讨这项措施。

建屋局指出，相较于2019年和2020年，购买转售组屋的私宅屋主人数在2021年和2022年首三季增加了一倍。这些屋主更有财力购买转售组屋，一些人甚至不需要贷款来购屋，因此往往也支付更高的现金溢价。

同时，政府意识到一些年长者出售私宅，搬去住组屋，是为了加强退休保障。因此，55岁及以上者从私宅搬到四房式或更小型转售组屋，无须遵守等待期。

在组屋转售交易中，卖家授予选购权书时，买家会支付介于1元至1000元的选购权费，并在21天内决定是否行使选购权。根据选购权书条款，买家如果不是出于自身的过错失去购买资格，例如受这次的等待期影响，选购权书就会失效，卖家应把选购权费退还给买家。

买家未知能否豁免等待期 卖房老夫妇顿陷进退维谷

一名不愿具名的40岁私人公寓屋主得知建屋局会灵活批准一些豁免申请时，松了一口气。

为了让一家五口有更大的居住空间，他计划把私人公寓卖掉，并已在新措施宣布约10天前，行使选购权购买面积较大的公寓式组屋。他受访时说，新措施生效当天，他马上提交豁免申请，随后也补上建屋局要求的文件。

博纳产业房屋经纪戴文（Alex Deven，38岁）有一对七旬客户受等待期影响。这对夫妻打算卖掉公寓式组屋，搬去较小型组屋单位。

他们的买家本身已卖掉私人公寓，并行使了选购权购买他们的组屋，却突然接到须等15个月的限至。买家刚向建屋局申请豁免等待期，结果还未明。

戴文说：“我的这对客户是老人家，新措施令他们担心不已，从上周五开始就没法睡好，而且他们刚为一个四房式组屋单位支付了选购权费，现在也不敢行使选购权。”