新科研与职总平价推出试用一年 智能回收箱能“代劳”与“宣导”垃圾分类

一些人扔垃圾时不知道如何辨别什么是可回收物，新的智能回收箱能自动分类垃圾，还会教育公众有关垃圾的正确分类方式和回收物品的小知识。

这个智能回收箱“BINgo”由新加坡科技研究局属下新加坡制造技术研究院（SIMTech）负责研发，并获职总平价集团资助，近期开始在宏茂桥城试用，NEX购物中心和职总平价中心不久后也会设有这类回收箱，展开为期一年的试用期。

根据新科研和职总平价星期四（10月6日）发的联合文告，智能回收箱采用人工智能、物联网和智能感应器等创新科技，公众只要投入垃圾，系统就会快速辨别物品能否回收。

铁罐、玻璃、纸张和塑料包装袋都是常见的可回收垃圾。但如果这些物品已被污染，例如仍含有珍珠奶茶的杯子，系统就会把杯子分类为无法回收的垃圾，并转投到相应的箱子里。

回收箱含有互动元素，让公众以有趣的方式，了解如何分类垃圾。例如，回收箱屏幕会在公众投入垃圾后，询问是否觉得这件物品可以回收，并在分类之后，显示正确答案，以及相关的趣味小知识。

宣导正确垃圾分类方式

新科研和职总平价希望通过这类智能回收箱，宣导正确的垃圾分类方式，提高本地的回收率，减少废弃物。

SIMTech执行董事廖光荣博士指出，有了创新制造和人工智能等科技，回收箱就能以自动化的方式，更容易辨别可回收物，还能提升垃圾收集和分类的整体效率。

此外，回收箱长期下来收集到的数据，有助提升系统辨别可回收物的准确度，统计分析也能做得更好，协助团队改善处理垃圾的方式。

职总平价基金会总经理许义昌说：“我们的目标是通过这项计划教育公众，并灌输正确回收物品的概念，培养减少环境足迹的习惯。”

职总平价近年来推出的其他环保措施还包括在超市征收塑料袋费用，鼓励消费者减少使用塑料袋。集团也实行减少厨余的框架，至今有超过40家超市获得建设局的绿色建筑认证。

铁罐、玻璃、纸张和塑料包装袋都是常见的可回收垃圾。但如果这些物品已被污染，例如仍含有珍珠奶茶的杯子，系统就会把杯子分类为无法回收的垃圾，并转投到相应的箱子里。