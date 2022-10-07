从小就是彼此的最佳玩伴与知音，孪生姐妹李嘉媜和李嘉恩对舞蹈有着相同的热忱。她们在追梦的路上互相鼓励，立志当舞蹈教师，期待有机会一起在国际舞台上表演。

这对双胞胎不只兴趣相投，也几乎形影不离，对服装的品味更是一致，直到现在两人有时仍选择穿同款服饰上街。

今年17岁的李嘉媜与李嘉恩在工艺教育西区学院念商业服务，也是学院现代舞蹈团的成员，就读南山小学和立才中学时参加华族舞蹈团。

李嘉恩说，她们年幼时只因觉得芭蕾舞裙可爱，就要求父母让她们学芭蕾舞。上小学后，学校举办才艺比赛，她们呈献自己编排的舞蹈，还因此获奖，这加深了她们对编舞的信心。

中学时期，她们常在基层组织举办的活动中表演或比赛。

兼顾课业的同时，两人也上芭蕾和现代舞课，一周有四天得练舞。两姐妹觉得，舞蹈能让她们展现自我并解压，投入再多时间也值得。

李嘉媜与李嘉恩曾报读南洋艺术学院，可惜中学毕业时的成绩不达标，于是先到工教院学一技之长。

她们计划毕业后再报读艺术学院，未来能修读舞蹈学士学位课程。虽然父母并不从事艺术行业，却很支持她们追梦。

她们今年通过一家青年芭蕾舞蹈公司的试镜，获得赞助金，有机会参赛，希望从中累积表演经验。

李家这对姐妹自认感情要好，一般闹意见也是因编舞时有不同想法。以“15分钟之差”当上姐姐的李嘉媜觉得自己个性比较敏感、容易心软，妹妹嘉恩则比较坚定及果断，两人彼此互补。