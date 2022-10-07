私召车司机妻子整理旧衣物 误扔14张千元钞

私召车司机称，老婆整理旧衣物时，竟误将14张千元大钞票丢弃。

读者卓先生（57岁，私召车）日前受访时透露，他上星期五（9月30日）晚上，丢失1万4000元现金，至今仍心痛不已。

“我和妻子住在马西岭坡第116座组屋，她当天打扫房子时，将我的旧衣物扔在住家楼下垃圾桶旁，而其中一件长袖衣的口袋里有14张千元钞票……”

卓先生说，他之前就开始收藏千元纸钞，直到金管局前年宣布2021年初会停止发行时，自己陆续又换了几张珍藏。

“当时哪个朋友有，我就拿钱和他们换，全部珍藏起来。”

卓先生感叹说：“唉，我也忘了有没有跟老婆说衣服里面有钞票。我担心小偷会偷钱，就把钞票放在衣服的口袋里。放那么久都没事，哪里知道老婆突然要打扫房子。”

为了杜绝洗钱和恐怖主义金融风险，我国2021年初停止发行千元纸钞。市面上流通的1000元纸钞仍是法定货币，可继续用来付款。《新明日报》去年12月报道时，金融管理局便在去年表示，市面上流通的千元钞票约有2600万张。

报警寻钞 报案纸贴楼下

寻回钞票的机会微乎其微，卓先生已报警。

卓先生说，住家附近有好几个拾荒的人。“说不定衣服被人拿去了，我已经报警，也不知道找不找得回我的钞票。”

卓先生也将报案记录贴在组屋楼下，希望知情人士可以提供消息。

警方受询时证实报案，目前在调查中。

完整报道，请翻阅2022年10月7日的《新明日报》。