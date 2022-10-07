卷车底重伤 女伤者索赔逾44万

滨海湾金融区恐怖车祸，男子驾驶的汽车失控撞人群，两女被卷车底，另一女子的左腿遭碾过，其中一伤者入禀高庭起诉男子，索赔至少44万零711元。

车祸发生在2019年4月15日傍晚6时许，地点靠近中央林荫道和滨海大道的交界处，一辆汽车失控冲上滨海湾金融中心第三大厦前的人行道，造成四人受伤，其中两人困车底。

根据报道，林伟胜（29岁）接近交界处时，尝试超车，结果失控撞上防撞柱，又闯入等待过马路的人群。卫生科学局报告显示，林伟胜当时平均时速为每小时92公里，但车祸发生前一两秒，却飙升到102公里。

车祸导致两名女郎分别困在车头以及左轮和防撞杠之间，另一名女郎的左腿则是遭轿车碾过，还有一名男子在车祸中受伤。

其中一名受困车头底下的女伤者宋娇娇（40岁）入禀高庭起诉林伟胜索赔，单是“特别赔偿金”（special damages）就高达44万零711元，当中包括20万2045元审前收入损失，以及11万7889元医药费等。

根据索赔状显示，女伤者指驾驶汽车的林伟胜危险和超速驾驶，没有顾及行人安全，没及时刹车，导致意外发生。

助理主簿官今年5月已裁定林伟胜需负全责，索赔数额择日审理。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年10月7日的《新明日报》。