10样升级再造创意作品 亮相雅西西线上嘉年华

狗狗旧衣服制成的小袋子、旧杂志折成的杯垫、咖啡胶囊制成的耳环……到雅西西线上嘉年华2022，就可以买到这10样既环保又富有创意的作品。

以环保为主题的雅西西线上嘉年华2022，邀请雅西西慈怀病院的义工、职员和社区支持者参加环保挑战，把“废物”升级再造成有用的物品，从中挑选10样来义卖。

雅西西慈怀病院义工Serene Lu（44岁）是环保挑战的参赛者之一。她和九岁大的治疗犬Onyx自2018年起，每周一次到雅西西慈怀病院做义工。身为一只治疗犬，Onyx的任务是和病患与病患的家属接触，让他们能够放松心情，缓解不安情绪。

Serene Lu说，家中有许多Onyx不再穿的衣服，为了减少浪费，她与好朋友Delly携手把这些旧衣服升级再造成可装手机、护照或小样物品的袋子。从挑选合适的衣服开始，到剪裁和缝纫布料，再搭配拉链和小珠子装饰，一个袋子的制作过程需要两三个小时。

她说：“能够和Onyx一起参加这项挑战是一件很有意义的事。”

另一名参赛者朱秀美（52岁）则利用奶粉罐升级再造成美观的信箱。

奶粉罐洗干净压扁后，刷上亚克力漆来遮盖罐上的图案并防止生锈，再贴上餐巾纸剪纸，涂上一层防水漆，最后加上软铁丝做挂钩，就完成了一个独一无二的信箱。

朱秀美自小对手工感兴趣。她说：“我偶尔会做一些环保手工艺品，这次参加这个嘉年华是想要通过爱心制作手工艺品来回馈社会。”

雅西西线上嘉年华2022除了义卖升级再造创意作品，也有超过40个品牌的食物、餐饮券和环保产品供选择。

这是雅西西慈怀病院第三次举办线上嘉年华。今年的筹款目标为30万元，所筹得的款项将全数用于为雅西西慈怀病院的病患与病患家属提供照顾与关怀。

雅西西线上嘉年华2022从10月6日举行至10月16日，有兴趣的公众可浏览www.assisifunday.sg。