本地小贩美食里藏着多少钠？

你知道吗？一碗看似健康的炸鱼汤里竟有2708毫克钠，吃完可能让你的每日钠摄取量超标！

世界卫生组织（WHO）建议，成年人每日不应摄取超过2000毫克钠。而我国国人平均每日摄取3600毫克钠，相当于两茶匙盐，远超出维持身体正常运作所需的分量。

而对许多国人来说，小贩美食是一日三餐的首选，你知道本地常见的小贩美食里加了多少盐和多少钠吗？

（图/郭佳欣）

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虽然大多数小贩美食的钠含量偏高，但在保健促进局近日展开的全国减钠运动下，已有更多小贩开始用低钠盐取代普通食盐；改吃低钠盐有助降低血压，从而降低患上心血管疾病的风险。

截至今年8月，已有80个餐饮摊位贴上贴纸，其中半数是小贩摊位，保健促进局计划在2023年将计划逐步扩大至近2000个食肆。

与此同时，公众若能有意识地避免添加过多酱料，并且不把汤汁喝完的话，还是能在享用小贩美食的同时吃得更健康。

在家亲自下厨的公众也可考虑购买包装上印有“较健康选择”标签的低钠盐。

保健促进局在接受《联合早报》询问时回复，截至今日（10月7日），所有昇菘超市和部分职总平价超市已推出价格较实惠的钾盐“K-Salt”。这款低钠盐每茶匙含有不超过1500毫克的钠，比起普通食盐的2000毫克少了三成。