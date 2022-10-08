本月25日起 六个月至四岁婴幼儿可打冠病疫苗

抗疫跨部门工作小组公布最新的冠病疫苗接种建议。五岁及以上者应接种三剂信使核糖核酸或诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗，或四剂科兴疫苗。年满50岁者应在接种追加剂后每隔五个月至一年，注射多一剂追加剂。

我国社会与经济逐步开放，接种疫苗仍是对抗冠病疫情的主要防线。10月25日起，六个月至四岁婴幼儿可开始接种首剂冠病疫苗，五岁至11岁儿童在接种第二剂疫苗的五个月后，则可注射追加剂。50岁及以上者接种追加剂时，也可注射同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎变种毒株的二价疫苗。

抗疫跨部门工作小组星期五（10月7日）发文告，公布最新的冠病疫苗接种建议。卫生部将不再计算每人接种几剂疫苗和追加剂，而是建议人们像注射流感疫苗一样适时接种，确保接种记录达到最新要求。

根据最新接种要求，五岁及以上者应接种三剂信使核糖核酸（mRNA）或诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗，或四剂科兴疫苗。

年满50岁者应在接种追加剂后每隔五个月至一年，注射多一剂追加剂。卫生部日后可能把这项要求扩大至其他年龄层。

冠病疫苗专家团也建议，以莫德纳／Spikevax的二价（bivalent）疫苗取代原版疫苗，供18岁及以上者接种，这款疫苗对较新的变种毒株能发挥更好的保护作用。

本月17日起，年满50岁者或未达到基本接种要求者，可直接到任何提供莫德纳疫苗的联合检测与疫苗接种中心注射二价疫苗。至于辉瑞／复必泰二价疫苗，仍在接受评估，预计年底之前可推出。

何添益（54岁，教育工作者）今年7月确诊冠病。他还未接种第二剂追加剂，打算在本月底接种二价疫苗。对于下来须每年接种疫苗，他受访时表示一点也不介意。

“毕竟我现在每年都会打流感疫苗，最好一针就结合流感疫苗和冠病疫苗。”

设立五个接种中心 为幼童提供接种服务

为方便家长带孩子接种疫苗，卫生部将设立五个接种中心，同时为五岁至11岁儿童以及六个月至四岁婴幼儿提供接种服务。

这五个接种中心将从本月25日起投入运作，它们位于One Punggol综合社区中心、淡滨尼天地、女皇镇民众俱乐部、三巴旺民众俱乐部和达曼裕廊民众俱乐部。

一些综合诊疗所和公共卫生防范诊所也会提供儿童接种服务，家长可上网查询就近的接种地点。

本月18日起，六个月至四岁婴幼儿的家长或监护人可上网为孩子登记接种意愿。这个年龄层的婴幼儿须接种两剂相隔八周的莫德纳疫苗，每剂25微克，相当于成人基本疫苗剂量的四分之一。适用于幼童的辉瑞疫苗，则须接种三剂，疫苗预计年底运抵我国。

五岁至11岁儿童的家长或监护人也会收到邀请短信，通过个人化的预约链接，为孩子预约追加剂的接种时段。

卫生部下来将派遣流动接种团队，到特殊教育学校以及获幼儿培育署资助的婴幼儿早期介入服务中心，为五岁至11岁儿童接种基本疫苗和追加剂。

本月10日起全面解除 疫苗接种差异化措施

我国自今年8月29日解除大部分的防疫安全管理措施，只有在搭乘公共交通和医疗设施内仍须戴口罩，这项规定维持不变。随着日常活动恢复正常，我国将从本月10日起全面解除疫苗接种差异化措施。

不过，卫生部长王乙康在面簿贴文提醒，虽然目前疫情仍然稳定，但更危险的新毒株可能从北方的冬季冒出。

他星期五在国际牙科展览与会议上致辞时说，在全球多地探测到的奥密克戎亚型变异株BA.2.75和BA.2.10，已传入我国并正在传播开来，导致确诊病例近日稍微增加，其中一些人是二度感染。

“但这是与地方流行病共存的一部分，我们必须采取防范措施，但尽量如常生活。”