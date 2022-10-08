张志贤：中美关系还在螺旋式恶化 双方应采取必要措施避免战争

中美关系的氛围不容乐观，且还在螺旋式恶化。国务资政兼国家安全统筹部长张志贤说，他相信并希望中美两国都不愿开战，双方因此应采取必要措施避免战争。

他星期五（10月7日）晚上以主宾身份，在“慧眼中国环球论坛”晚宴的炉边对话中，谈到台海局势与乌克兰战争。

有关两者的不同，张志贤说，乌克兰是受联合国成员国承认的独立国家，联合国宪章中的原则，如边界不可侵犯、领土完整，适用于乌克兰。反观中华人民共和国政府1971年在联合国取代中华民国政府后，联合国成员国就将台湾视为中国的一部分。

张志贤说，乌克兰战争的教训，包括让人思考一场战争是否值得打、能否取胜，以及是否值得付出代价，或是须在战斗前通过和平手段寻找其他解决方法。从俄乌冲突中了解局势如何升级以致欧洲中心暴发战争，也有助我们分析如何避免陷入战争，同时可用以处理台海局势。

“慧眼中国环球论坛”由通商中国主办，今年也是通商中国成立15周年。对话主持人、淡马锡亚洲区副主席及运营伙伴胡以晨问张志贤，考虑到中美之间的大部分沟通渠道和计划已停止，他是否仍觉得两国不太可能开战。

对此，张志贤说：“我相信并希望两方都不愿意战争发生。因此，双方都应该采取必要措施来避免战争。”

但他坦言，目前的氛围一点也不乐观，且还在螺旋式恶化，虽然有些积极迹象，如双方都示意，中国国家主席习近平和美国总统拜登有可能会面。

他也指出，虽然中国大陆、台湾和美国都称自己的立场一如既往，但其实三方都改变了立场，这给海峡两岸的和平带来新的不确定因素。

张志贤说，中美接触、了解彼此的核心关切事项，试着避免双方都不希望发生的战争，极其重要。“别的姑且不论，如果我们能至少同意，双方都不愿战争发生，我认为这会是个好的开端。”

从这里做起，中美可在有着共同利益的课题合作，如气候变化，从这类接触中慢慢重建信任与合作。

张志贤：世界第二大经济体 任何经商者忽视中国都不明智

胡以晨也提到，目前的中国经济是近30来最低迷，清零政策也影响国际社会对中国的看法，许多资本所有者和投资者甚至认为中国不可投资。对此，张志贤回应说，任何经商的人，忽视这个世界第二大经济体，都是不明智的。

中国有庞大的中产阶级，这股力量正在扩大，他们的需求和愿望日益复杂，中国在未来很长时间都将是一个很好的市场。中国也是科技和各种概念的主要发源地。

张志贤说，他无法完全理解中国为何没有走出清零政策。“我认为，随着疫苗接种率提高，如果有足够的药物储备，中国实际上有能力开放，也许这会在本月16日的二十大之后。”

中国也可能在研究香港经验，以推断自身开放后的情况。张志贤说，开放对任何国家都存在风险，须做好准备，中国有医生、医学统计师，也有明智的政治人物和把事情做好的政治意愿，他认为他们会在适当时候做出正确决定。