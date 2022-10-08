柯成兴：各国应携手助中美走出零和博弈

世界正从具建设性的正和博弈转向危险的零和博弈，新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长柯成兴呼吁各国抵抗这个趋势，一起协助中美走出零和博弈。

柯成兴星期五（10月7日）在慧眼中国环球论坛开幕主题讨论中强调，若美国真正相信它所拥护的民主价值，中国也在寻求推进人类命运共同体，那中美两国应该聆听中美以外，世界另外八成的大多数人的声音。

柯成兴指出，中美过去的竞争有助于把中国带入国际社会，并促使双方在经贸领域激烈竞逐。

这是一种经济竞争，通过让自己变得更强来取得胜利。这种竞争让美国在基建、人才培训、科研等方面取得发展，中国也由此让超过6.5亿人口脱离贫困。

如今竞争已转为一种“技术民族主义”，通过围堵和制约他人，以及零和博弈，来取得胜利。柯成兴提醒说，这种对于竞争的理解方式是非常无益的，也使经济竞争转为地缘竞争。

柯成兴说，一些人认为崛起的大国是试图改变国际秩序的危险国家，因此现在必须有所行动，但任何有效率的国家都会改变国际体系。

中国已经不再是文革时期危险、暴力的地方，中国会改变国际秩序到什么程度，取决于它最近期的历史。

柯成兴指出，世界正从具建设性的正和博弈转向危险的零和博弈，各国必须携手抵抗这个趋势。

大国可能因国内情况而无法看清这点，世界其他国家必须站出来，恢复对话中有关博弈的正面论述。

讨论环节的主题为“动荡中寻求发展与稳定“，其他参与者包括新加坡外交部前常任秘书比拉哈里、北京大学中外人文交流研究基地主任贾庆国、美国联邦储备局前理事克罗兹纳（Randall S. Kroszner），以及成为资本创始人兼管理合伙人李世默。

比拉哈里：中美激烈竞争才是常态但不等于冲突



比拉哈里认为，中美在1989年柏林墙倒塌至2008年全球金融危机期间低调的竞争是历史中一段不寻常的时期，目前的激烈竞争才是常态，但他强调“竞争不等于冲突”。

比拉哈里预计，中美不太可能有预谋地开战，但有可能因误判或意外而擦枪走火。他解释，核威慑维持了美国和前苏联长达40多年的和平，“中国加速军事现代化对许多西方人而言是坏事，相反地我觉得是好事，这加强了中国的反击能力，稳定了威慑力。”

比拉哈里提醒，核武能避免两国的大战，但可能增加双方爆发代理人战争的概率，台湾是代理人战争最可能爆发的地点。

贾庆国：短期内国内市场是中国经济增长主力

中国今年疲弱的经济表现引发外界关注，北京大学中外人文交流研究基地主任贾庆国预计，中国短期内将继续以国内市场作为经济增长的主力。

贾庆国星期五（10月7日）在慧眼中国环球论坛开幕主题讨论中分享上述观点。但他强调，中国希望和包括美国在内的世界合作，并共同发展。中国相信中美的相互依赖仍符合中国利益，并会坚守这个观点，除非发生重大事故。

李世默：中国最关键资产是政治稳定性

李世默分析，中国经济正在过渡至新的发展模式，这是由中国自身的国内优先事项驱动的，和地缘政治无关；目前紧张的地缘政治加速了这个过程，也为此增加风险。

李世默认为，中国最关键的资产是政治稳定性，和全球其他地区相比，中国下来10到20年将更稳定，也将持续发展。“我们知道谁会执政，也知道他们的政策是什么。”

克罗兹纳指出，中国政府的可预期性或许比美国来得高，但从对华政策的角度来看，不论哪个政党执政，美国的立场都有一定的可预期性。

他举例说，尽管美国的政治格局出现巨大的变化，美国总统拜登仍保留了特朗普执政时期实施的对华关税。

“美国过去10年左右出现了根本的变化，要解决这些问题并不容易。”

比拉哈里回应李世默的观点时说，中国的体系具有一定的优势，它能作出决定并长期落实政策；但这能成为优势的前提是，一开始的决定必须是正确的。

他说：“千里之行始于足下，但第一步必须朝着正确的方向。”