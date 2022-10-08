车主“认包”擒贼 机警保住四万元

将近四万元的员工薪水留在车上，车主停好车后去咖啡店找同事，岂料见一陌生男拎着他的包经过，他赶紧跑去停车位惊见车窗被砸，于是立即追上去制伏对方，保住员工的血汗钱。

被告卡纳杉（53岁，散工）面对七项控状，包括恶作剧、偷窃、辱骂公务员等。他星期五（10月7日）承认其中三项罪行，余项交由法官下判时一并考量。

去年1月12日早上10时45分，被告带着螺丝起子出门，心中已盘算靠着不法行为“捞钱”。

上午11时半，他来到义顺工业园A区（Yishun Industrial Park A）的露天停车场，注意到一辆汽车的前方乘客座位，放有一个黑色包包，因此萌生歹念。

他掏出螺丝起子，砸破车窗，接着把螺丝起子放回裤袋后，拎着包往坎贝拉景（Canberra View）方向走去。

当时在咖啡店和同事会面的汽车车主（52岁），发现被告拿走的包是他的，赶忙跑到停车场去查看车子。一见车窗被砸，他和同事于是立即追上被告。

两人追上后，车主叫同事报警，被告趁机推开他继续逃，但最终仍被两人压制在地。

车主紧张追贼，原来他的包里共有约3万8652元，这是为员工准备的薪水。

根据控状，被告也在同一个早上，砸坏另一辆汽车的车窗。两名车主维修汽车的费用共1234元，被告至今仍未作出赔偿。

完整报道，请翻阅2022年10月8日的《新明日报》。