中驻新使馆新检测规定 入境中国检测项目增加“更严格”要求让旅人却步

冠病疫情暴发近三年，中国大陆一直坚守“动态清零”政策，实施严格的边境管控。就在坊间广传中国可能在10月中共二十大后准备逐步开放之际，中国驻新加坡大使馆启用新版入境检测报告，增加对检测信息的要求，让一些打算近期从本地飞往中国的人却步。

新增体内病毒含量检测

中国驻新大使馆9月29日在官网发布通知，自即日起启用新版统一格式检测阴性证明，新增试剂、靶标和循环数阈值（Cycle Threshold Value，简称Ct值）等信息，并通知有关检测机构尽快使用新版证明，但过渡期间仍接受旧版证明。旧版证明只写明核酸检测结果为阴性或阳性，不列出Ct值。

Ct值指的是受检样本在聚合酶链式反应（PCR）测试中经过多少轮复制才能探测出病毒。Ct值越小，表明病毒含量越多，传播病毒的可能性越大。

获准提供行前核酸检测服务的莱佛士医疗集团告诉《联合早报》，集团已接获中国大使馆通知，可以随时更新报告，提供所需的指数。

另一家获卫生部批准的检测机构The TestingPro已更新所有报告格式。

新版行前检测报告增加Ct值的消息，让打算近期飞往中国的郭姓永久居民担忧不已。

她在一个多月前购买了本月底从新加坡飞往厦门的机票，但在两个星期前第二次感染冠病，八天后恢复。“我虽然已经恢复，但会不会因为身体里还残留病毒碎片，Ct值过低而无法通过行前检测？”

中驻新使馆：检测流程和要求没变

中国驻新大使馆答复《联合早报》询问时指出，行前核酸检测证明是使馆开展远端防控的重要依据。新版证明一方面突出审核要点，提高了健康码的审核效率；另一方面增加了一些核酸检测信息，以便使审核信息更加准确。

发言人强调：“证明的调整由使馆与检测机构共同商量进行，赴华旅客行前检测流程和要求并无任何变化，对旅客出行并无影响。”

来自中国的程秋（25岁，学生）原本打算在年底假期飞回杭州探望亲友，但因为新的检测规定，现在正重新考虑是否回国。“我其实可以理解（新要求），但如果订了机票后就要非常小心，尽量避免感染，以防万一有哪项指数不达标。”

莱佛士医疗过去六个月共为飞往中国的乘客进行了约3万次检测。The TestingPro则每个月平均进行150次到200次的行前检测，其中飞往中国的乘客占约20％，并且在近期有逐渐上升的趋势。

截至10月8日，由新加坡飞往中国大陆的航班已从早前的每周12班增至22班。考虑到下一阶段两国之间的航班仍会增加，中国驻新大使馆预计本地赴华人员数量将继续增长。