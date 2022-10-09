李智陞：当局落实必要举措 保障市场稳定让国人拥有可负担住屋

国家发展部长李智陞在青年对话会上说：“由于全球经济前景不明，前路充满曲折，加上利率明显走高，这些都对人们造成影响，因此我们必须果断并谨慎行事。”

政府最近针对组屋转售价持续攀高而出台房地产降温措施，以确保市场保持稳定，不过有人担心这可能推高三房式和四房式组屋的转售价。对此，国家发展部长李智陞说，当局会继续观察市场的反应。

李智陞在星期六（10月8日）举行的青年对话会致辞时说，当局会致力于落实必要举措来保障房地产市场稳定，让新加坡人拥有可负担得起的住屋。

“由于全球经济前景不明，前路充满曲折，加上利率明显走高，这些都对人们造成影响，因此我们必须果断并谨慎行事。”

政府在9月30日落实一系列房地产降温措施，包括私宅屋主卖掉房子后，须等上15个月才能够购买非津贴转售组屋。55岁及以上者从私宅搬到四房式或更小型转售组屋，则豁免这个等待期。

李智陞过后受访时说：“我们必须了解，一些年长者需要足够的退休金，因此我们必须提供选项，让他们能够转换到小屋。为照顾年长者的需求，我们允许他们购买四房式或更小的组屋单位。我们当然也要观察市场的反应。”

李智陞说，当局透过对话会等途径，收到了不少公众针对降温措施提出的看法和建议。

例如，组屋应该只能作为居住用途，屋主不能购买组屋来投资或出租、售出私宅的屋主不应进入转售组屋市场、不允许组屋屋主在出租单位的同时购买私宅、收紧现金溢价等。

许多人除了关心住房是否负担得起、是否能成功申购预购组屋，也关心预购组屋的等候时间。

李智陞在对话会上指出，随着建筑领域从今年初逐步复苏，进度延误的预购组屋项目已从去年的八成减至目前的近五成，等候时间中位数介于四年至四年半。

这个青年对话会配合新加坡携手前进运动而举行，由国家发展部、全国青年理事会和全球杰出青年社区合办，讨论与本地公共住屋相关的课题。

参与者蔡慧敏（28岁，社会企业联合创办人）目前和男友考虑在东部买房。她希望预购组屋的等候时间能进一步缩短。

“我们的考量还包括要住得离父母近一些、如何以现有的预算买到最适合的单位等。当然，我觉得我们还是要务实，根据收入来选择和购买我们能负担的组屋。”

另一名参与者阿沙哈（Mohamad Arshad，25岁，销售发展人员）希望预购组屋的申请程序能更透明，让申购者更好地了解为什么可能要申请数次才会成功。