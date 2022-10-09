男子疑酒驾停路中打瞌睡 公众报警逮人

男子疑酒驾，车停交界处打瞌睡，公众因担心而折返寻车，后来在附近停车场找到涉事汽车，却见男子张着嘴巴呼呼大睡。

这起事故发生在星期五（10月7日）凌晨2时35分，地点是丹戎巴葛一带的安顺路（Anson Road）。

面簿专页SG Road Vigilante上传的贴文与视频显示，一辆丰田汽车开到安顺路与岌巴路（Keppel Road）的交界处，在交通灯前停下。不过，红灯转绿灯后，这辆汽车并未继续前行，在后方车辆鸣笛提醒后，驾驶汽车的男子才重新发动引擎，缓缓前行。

驾入停车场 再呼呼大睡

后方车辆的行车记录器拍下了这一幕，该车辆的驾驶者也在贴文中提及，当他超过涉事汽车，开出了一段距离后，从望后镜发现汽车竟然只移动了一点距离，然后就停在路中央。

他表示，怀疑驾驶丰田汽车的男子可能是喝醉酒打瞌睡，于是在前方路段U转回事发路口，但汽车已不见踪影。

“我于是开车在附近转转，开到丹戎巴葛大厦（Tanjong Pagar Complex）的露天停车场时，找到了汽车。驾驶者坐在车内睡着了，毫无动静，我随即报警。”

视频画面显示，驾驶丰田汽车的男子身穿衬衫与长裤，坐在驾驶座内呼呼大睡，嘴巴还大张着。

警方受询时证实接获求助电话，一名33岁男子疑酒驾被捕。调查在进行中。

完整报道，请翻阅2022年10月09日的《新明日报》。