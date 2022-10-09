列举住榜鹅七大困扰 前居民贴文掀热议

前榜鹅居民搬走后，网上列出榜鹅七大问题，引发热议。

黄先生（41岁，自雇人士）告诉《新明日报》记者，他之前曾住过裕廊东、盛港等地，后来才搬到榜鹅预购组屋Waterway Cascadia，但住在那里的几年并不开心，认为问题多多。

“我们住了两三年就想搬走，但还不到最低居住年限（MOP），今年终于可以离开榜鹅了，我们5月就搬到了武吉知马一带，生活品质改善很多。”

他也在面簿上发长文讲述住在榜鹅的经历，并列出七大问题，结果引来网民议论纷纷。

有网民赞同他的说法，也有声称住在榜鹅20年的网民留言为榜鹅说话，更有者调侃道，既然这么多投诉，就自己找个岛住。

对于网民的留言，黄先生说，大家都有评论自由，但他说的都是他实际面对的问题，所以才会选择搬走。

七个问题 住得不开心

每天从马来西亚巴西古当飘来的气味很刺鼻，早上都会鼻塞； 地下停车场昏暗又肮脏，比一些旧区还糟，除了能避雨，找不到其他用途； 电梯等候时间长，住在高楼层的话，最少五分钟，高峰时段得等10分钟； 多对年轻夫妇不友善，小孩在走廊玩耍，吵到整个邻里都能听见； 若是开车，早上通往市区的交通情况糟糕，塞过最久两小时； 没有美食，熟食中心食物贵，马来卤面（mee rebus）一碗要5元，其他地方只要3元； 每天飞机飞上飞下至少10次，发出的噪音干扰了居家办公。

居民：没那么夸张

受访榜鹅居民认为，黄先生说辞过于夸张。

住在榜鹅10年的盛先生（29岁，人事部员工）认为，贴文的说法部分是片面之词，除了飞机飞过的声音比较扰人外，他并没有遇到其他情况。“不过实里达的机场也要搬了，相信接下来情况会改善，开了多条新路后，交通相信也会更顺畅。”

另一榜鹅居民郭先生（34岁，财务规划员）也说，他住在榜鹅已经四年，问题并没有贴文中说的这么夸张，并指榜鹅多处自然公园、休闲处都在发展中。“巴西古当飘来臭味的问题确实有，但也只是两个月一次，并非每天都有。”

完整报道，请翻阅2022年10月9日的《新明日报》。