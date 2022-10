年底可能出现冠病新毒株 王乙康吁满50岁者打二价疫苗

卫生部长王乙康说,接种冠病疫苗虽然有小小的风险,但不打疫苗的风险更高。他也驳斥近日有关冠病疫苗的谣言,指出当局的数据显示人们每接种一剂疫苗,副作用会较少。

随着北半球入冬,12月或有冠病新毒株传入我国,且可能是更危险的毒株。卫生部长王乙康呼吁50岁及以上者抓紧接种二价疫苗。他说,打疫苗的副作用风险小,不打疫苗的风险却很大。

王乙康也是三巴旺中基层组织顾问。他星期天(10月9日)出席在三巴旺民众俱乐部举行的融合嘉年华后接受媒体访问,驳斥近日有关冠病疫苗的谣言。

他说,有年长者在活动上告诉他,他们听说疫苗的副作用越来越强。然而,当局的数据显示情况恰恰相反,即人们每接种一剂冠病疫苗,副作用会较少。

王乙康强调,当局在这方面向来透明,卫生科学局每三个月发布冠病疫苗安全报告,目前的记录显示,每接种10万剂疫苗,约有五人出现严重不良反应,而绝大多数会康复。

一些年长者也说,“外面在传,打了没有用,打了还是会中”。对此,王乙康重申,接种疫苗不是为预防感染,它的主要作用是避免重症或死亡。

还有一名年长妇女告诉王乙康,她认识接种疫苗后仍染病去世的人。王乙康说,卫生部公开透明地公布每日冠病死亡人数。接种疫苗后仍不幸去世的人确实有,但少之又少。逝世者当中,绝大多数是没接种疫苗或未完成接种的人。

“打疫苗虽然有小小的风险,但不打疫苗的风险更高,尤其我们现在不知道年底会有什么新毒株来到新加坡、有多危险、会传播得多快。”

下周一(17日)起,50岁及以上或未达到基本接种要求的人士,可直接到任何提供莫德纳疫苗的联合检测与疫苗接种中心接种二价疫苗。二价疫苗可同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎变种毒株。

我国星期一(10日)起全面解除疫苗接种差异化措施。针对为何在这个时间点解除措施,以及是否担心50岁及以上的人会因此不接种追加剂,王乙康说,疫苗接种差异化措施的现有限制并不严格,如餐馆依赖人们诚实申报和随机执法行动。因此,他不认为疫苗接种差异化措施是人们决定是否接种追加剂的考量之一。

若有需要 将恢复疫苗接种差异化措施

不过他强调,如果情况需要,会恢复疫苗接种差异化措施,并将限制设定在适当水平,以保护未接种的人,帮助缓冲新一波疫情和感染率。

疫苗接种差异化措施此前只适用于超过500人参与的大型活动、允许访客跳舞的夜间场所,以及包括餐馆、咖啡店和小贩中心在内的餐饮场所。

本地星期天新增4795起冠病病例,这是隔了四天后单日新病例回落到5000起以下的水平,无人病逝。

由三巴旺中基层组织和人民协会国民融合理事会举办的融合嘉年华,吸引超过250名不同种族和背景的新加坡人和新公民参与,王乙康也在嘉年华上为四款“和谐蔬果汁”(Harmony Sling)举行推介。

四款蔬果汁的材料包括社区花园常见的蔬果和香料,如薄荷、黄梨、苦瓜和萝卜。蔬果汁下来将在全国各区的融合嘉年华上推广,配方也上载到社交媒体,让居民能在家中自行调制。

四款蔬果汁名为“甘榜精神”(The Kampong Spirit)“与人为善”(The Gentle Soul)“当我们同在一起”(The More We Get Together)和“同甘共苦”(Triumph Against All Odds),提倡睦邻友好、良善、团结和坚韧精神。