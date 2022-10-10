马国明天解除肉鸡出口禁令 本地业者：最快后天上架

马来西亚星期二解除肉鸡出口禁令，新加坡可再次进口马国肉鸡。

新加坡食品局星期天（10月9日）答复《联合早报》询问时说，当局已接获马来西亚兽医局的正式通知，马国将在星期二（11日）解除在6月实施的肉鸡出口禁令。

本地鸡商上周五（7日）便收到来自马国官方和供应商方面的消息，指肉鸡出口量将恢复至禁令实施前的50％。

在马国经营养鸡场的其祥食品集团（新加坡）上周六已通过社交媒体贴文宣布，公司的其祥鸡（Lacto Chicken）和樱花鸡（Sakura Chicken）将于本星期四上架，从星期二起，顾客可上网下单。

集团业务发展主任沈宝源说，禁令解除是好消息，公司也在做相关准备。“由于我们在马来西亚还有肉鸡业务，这阵子的养殖工作照常进行。我们会增加产量，应付调整后的出口顶限。”

从马来西亚出口肉鸡仍须完成相应的手续。沈宝源说，这大概需要一天时间。由于星期一是马国多州的回教先知穆罕默德诞辰公定假日补假，因此禁令虽在星期二解除，肉鸡食品最快也要星期三或星期四才能在本地上架。

食品局受询时说：“我们对恢复肉鸡进口表示欢迎，正针对细节寻求澄清。”食品局没有进一步证实有关解禁后的肉鸡进口量等方面的安排。

由于国内鸡肉供应严重短缺，马国今年6月1日起禁止所有活鸡出口，但在6月14日放宽部分禁令，允许甘榜鸡、乌鸡和鸡肉加工食品恢复出口。

禁令实施前，我国每个月从马国进口360万只鸡。

售价预计比禁令前高

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就说，肉鸡出口禁令解除后，预计湿巴刹摊贩对肉鸡的需求强劲，“肯定会争先恐后”，肉鸡价格肯定也会比目前冰冻鸡的价格高。

“马来西亚供应商到时才给我们肉鸡的价格，所以现在还没法计算售价是多少……现在做初步讨论也比较敏感，因为当地政府说过，如果滥用补贴就会实施限制，所以我相信马来西亚的供应商也在斟酌售价。”

其祥食品集团则预计肉鸡产品售价会比禁令实施前高10％至15％，主要是因为原材料在禁令前已不断上涨。

食品局说，由于新加坡的食品供应会继续因外在因素而不时面临中断，当局会继续认证更多鸡肉来源，并与业界合作，从更多不同的来源地进口鸡肉。

“我们鼓励企业检讨业务持续计划，继续实现多元化。这有助业界分散和减少供应中断的风险。”

食品局也鼓励家庭和个人尽一分力，包括在餐饮和食材选择上灵活调整，以及在必要时选吃替代食品或不同来源地的食品，灵活应对食物供应受干扰的问题。