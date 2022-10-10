首家结合阳光与LED照明 商业天台农场蔬菜年产量 料可增10倍至逾200公吨

结合水耕温室的自然阳光与室内垂直农场常用的LED照明，本地首家在天台进行商业种植的蔬菜农场建造混合式温室，确保农作物每天有至少八小时的光照，年产量预计可激增近十倍。

坐落在兀兰环道工业厂房顶层的茂丰农场（ComCrop），是获新加坡食品局发放“30x30快捷”津贴的七个业者之一。原本温室只有800平方公尺面积的农场，利用津贴扩建2000平方公尺的混合式温室，星期天（10月9日）上午举行开幕仪式。

LED灯阴天自动启动 确保八小时光照

茂丰农场总裁巴伯（Peter Barber）受访时说，遇上雨天或阴天，日光不足，农场内的天气监测系统就会自动启动LED照明，确保蔬菜每天有至少八小时的光照。这样蔬菜的生长速度才会一致，并能如期收成。由于LED照明不是全天候开着，成本比室内垂直农场低。

巴伯说，结合日光和LED照明的做法，兼具环境和经济可持续性。农场采用太阳能，可减少电网的用电量；使用自动化输送带系统，也可减少人力。

据他估计，蔬菜年产量可从20公吨激增至200多公吨，每月可为本地市场供应超过6万5000包蔬菜。“以前需要一年才能达到的产量，如今只需一个月就能做到。”

政府2020年4月成立“30x30快捷”工作小组，发放近4000万元的津贴，协助业者提高鸡蛋、食用鱼和叶菜产量。这是为在2030年实现“30·30愿景”，即自产足够农产品满足新加坡人三成的营养需求，减少对进口农产品的依赖。

傅海燕：与业者合作开发新技术降低能耗等

永续发展与环境部长傅海燕为混合式温室主持开幕仪式时说，这是个雄心勃勃的目标，我国正努力通过高生产力、具资源效率以及气候韧性的方法来实现。“在世界上是相当独特的。”

她强调，虽然冠病疫情最严重的时期似乎已经过去，但地缘政治局势紧张，加上气候变化带来的极端天气，仍可能造成全球粮食生产和供应中断。

傅海燕也谈到上周到南非进行工作访问的观察。她说，水资源短缺和水道污染令南非的农业受到影响；我国则顺应气候变化，通过科技与长期策略，确保水供安全质优。

正如我国过去50多年来通过科研克服水资源的局限，目前对食品科技的长期投资，将有助减缓日后粮食短缺的影响。

傅海燕提醒，我国在食品科技方面仍须做得更多，以推动消费者对本地农产品的需求。政府也会继续与业者合作，开发更多新技术，进一步降低农耕所需的用水量、能源和资源。

她也呼吁企业和消费者购买附上“SG Fresh Produce”标志的本地农产品。“本地对自产农产品的需求增加，将确保农场维持盈利，并激励农夫提高生产力。”