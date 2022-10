前花店老板17年前开始分析有约70年历史的旧照片和剪报,并数次往返中国与泰国寻访亲人。他今年推出新书讲述一段跨越100多年的家族史,以及他们家庭跨越三地的文化和历史背景,希望借此鼓励年轻一代多了解自己的根。

章庆裕(71岁,退休者)星期五(10月7日)推出英文书“The Chiang Family History–A Tale of Three Cultures and Chia Keng Village”(《章氏家族历史——三种文化及前车宫村的故事》)。