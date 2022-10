总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士10月10日至14日出访哈萨克斯坦。

他将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席第六届亚洲相互协作与信任措施会议(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia,简称CICA)。新加坡是应CICA主席邀请出席会议。