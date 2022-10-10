卡车撞死脚踏车骑士 遗孀索赔至少25万元

澳大利亚男子在尼诰通道骑脚踏车遭遇不测，挣扎四天重伤过世，一家五口痛失经济支柱，遗孀入禀高庭向疏忽驾驶的司机和卡车公司索偿至少25万元。

这起致命车祸发生在2019年11月10日早上7时30分，定居本地的澳洲籍死者马克·东尼（Mark Anthony Kirk Doney，55岁）于通往樟宜海岸路的尼诰通道（Nicoll Drive）骑着脚踏车时，一辆卡车忽然拐出停车场，导致死者来不及刹车，一头撞上。

为此，死者蒙受严重创伤，包括缺氧缺血性脑病、劲椎骨折等伤势，立即送往医院急救，无奈在四天后重伤不治，留下新加坡籍遗孀谢昀臻（42岁，译音）以及两儿一女，年龄分别是八岁、10岁和11岁。

谢昀臻及三名儿女早前入禀高庭起诉卡车司机拉詹（Selvakumar Ranjan）以及卡车公司NTT Transport私人有限公司，追讨他们一家因司机疏忽行驶而造成的损失。

据谢昀臻提交的索赔状，司机疏忽驾驶导致死者身亡，并指该停车场不允许重型车辆如卡车使用、而司机忽然拐出停车场，没有让路给死者、没及时刹车等都指向是疏忽行为。

死者是本地永久居民，由于他是家中唯一的经济支柱，导致谢昀臻和儿女蒙受巨大的损失。文件披露，死者生前健康，过着快乐和充实的生活，不仅在本地担任自雇的视觉效果设计师和艺术家，也经常出差到外国接项目，每年薪资高达22万5400元。

除此之外，他还筹划其他项目，相信事业会更上一层楼，年薪也会逐年增加，一家五口的生活品质也会有所提升。

谢昀臻针对死者的医药费、火化、澳洲打官司、脚踏车及其他个人费用，向司机和卡车公司索偿6万1636元九角八分，其余赔偿则由高庭定夺。

完整报道，请翻阅2022年10月10日的《新明日报》。