旅游复苏 本地酒店就业机会多

新加坡预计将迎来更多游客，本地酒店纷纷推出竞争性配套与灵活工作安排，吸引求职者加入发展迅速的酒店业，事业可攀新高峰。

历经两年的边界封锁、居家防疫以及国际旅游的种种限制，新加坡旅游业终于怀抱着谨慎的心态，朝向全面复苏迈进。

随着今年4月份落实疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework）重开边境，新加坡今年预计可迎来600万名访客。此外，业界专家对访客的回流充满信心，预计2023年至2024年之间可恢复到疫情前的水平。

随着大批旅客的涌入，对酒店业感兴趣的人士，现在正是加入酒店业的最佳时机。看看酒店员工如何从中受惠，享有更好的事业发展机会。

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创新与技能提升 发展空间无限大

冠病疫情为很多行业带来新的机遇——尤其是酒店业，在疫后重启再出发，更显魅力。新加坡酒店协会执行董事邢紫薇指出，本地酒店利用疫情停业时期，进行各种翻新与提升，包括数码转型、员工技能提升、职务重新安排等等，以便在疫后面向新时代的旅客。

富丽敦酒店集团区域总经理陈海洋说：“新加坡高级酒店所面对的一大挑战是缺少本地人才，尤其是总经理的级别。因此，培养一批本地人才是很重要的。”

为协助培育人才，劳动力发展局（WSG）的转业计划（Career Conversion Programme，简称CCP）为有意进入酒店业的人士提供很好的入门机会。转业计划提供系统化的在职培训计划，协助求职者学习新技能，满足新职务的要求。

疫后新时代为酒店业带来许多令人振奋的转变，业者加强招募人员，推行新的职场措施以吸引和留住人才。

例如，富丽敦酒店集团就重新聘请离职员工，加强介绍人计划，并且根据业界标准提供更有竞争力的配套，重新调整了员工福利。此外，富丽敦集团也通过职业发展计划，把表现优异的人才留下，升职担任高级领导职位。酒店集团也参与高等学府外展计划，聘请和培训残障人士。

有意进军酒店业的中途转业者，可申请劳动力发展局的酒店人员转业计划（CCP for Hotel Professionals）。这项计划为期三个月，为雇主提供薪水支援，也给中途转业者提供在职训练和实习。

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【本文由劳动力发展局呈献】