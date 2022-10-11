黄循财：检讨育儿房屋扶老等 将多方面更新社会援助政策

为了让在职家庭更有能力负担全日制托儿费用，政府明年将下调政府资助学前教育中心的收费顶限。

政府也将检讨休假措施，在人力市场吃紧的形势下，照顾雇主的人力需求，同时为家长提供更多帮助，让他们可以兼顾工作和家庭职责。

副总理兼财政部长黄循财星期一（10月10日）在一场面向社会服务工作者的“新加坡携手前进”对话会上，为扶助家庭、年长者和低收入群体，提出大体方案。

谈到如何帮助家庭时，黄循财说，鼓励新加坡人组织家庭不能单靠津贴，年轻家庭更关注的是房屋、工作安排和孩子的教育等课题，因此政府也应该集中资源，创造有利家庭茁壮发展的环境。

政府将增加拨款 降低学前教育成本

政府多年来加大对学前教育领域的投资。黄循财指出，提升学前教育质量需要资金，政府将增加拨款，承担大部分费用，也计划明年调低政府资助的学前教育中心的收费顶限。

“假以时日，在职家庭为全日制托儿服务支付的费用，应该和他们现在为孩子支付的小学和课后学生托管服务费用相同。要做到这一步，需要一些时间……但我们正朝这个方向努力。”

谈到检讨休假措施时，黄循财补充说，应让父亲分担更多抚育孩子的工作，双亲平分家长职责。“这不是我们单单通过政策就能改变的。我们必须在个人态度和社会规范方面，促进心态上更大的改变。”

政府也将检讨房屋政策，探讨如何帮助首次购屋者在负担得起的范围内，尽快买到房子。

除了照顾孩子，许多“夹心层”家庭也肩负照看年长父母的担子。黄循财说，我国迫切须要改革和加强年长者护理领域，以及改变年长者的护理和住房选项。

这包括在组屋区推出设计上能满足年长者需求，同时是他们负担得起的住房选项。卫生部、国家发展部和社会及家庭发展部将着手处理这项工作。

另一策略是协调众多不同规模、提供不同服务的年长者护理机构，为年长者提供无缝衔接的综合护理服务。

加强公积金制度 应对零工经济挑战

在退休保障方面，政府在探讨如何加强公积金制度，应对零工经济带来的变化。劳资政三方也将研究如何调整薪金。

也有年长者由于工作年限不足，无法从就业入息补助（Workfare）和额外利率等补助措施中受惠，当局将探讨如何为这些低收入和不稳定收入群体加强退休保障。

黄循财说：“我们对所有新加坡人的承诺是，只要你一直有固定地工作和缴交公积金，你就肯定能满足基本退休需求。”

谈到扶持较低收入家庭时，黄循财说，要防止本地社会分层的现象固化，就必须更新提供社会援助的整体方针。

“要帮助较低收入家庭持续取得进步，就必须以更全面的方式提供社会服务。我们必须提供更综合、全方位、根据家庭独特情况和需求制定的援助。”

另一项可行的方案，是鼓励较低收入家庭更积极实现较好的生活条件，例如通过奖励措施，引导他们一步步达成目标。