王乙康：密切关注是否出现新一波疫情 今天确诊人数或破万防疫措施不变

王乙康表示，会不会出现一大波疫情，取决于二度感染率，目前二度感染率为15%，也就是每100名病患中有15人会再次感染冠病。当二度感染率增至大约50%时，就会有新一波疫情，卫生部会继续密切关注。

卫生部长王乙康指出，今天（10月11日）的新增冠病病例有可能达到1万起以上，医院和医护人员将面对压力，不过，现有的防疫措施维持不变。

王乙康星期一（10日）晚上在耶鲁—国大学院举行的座谈会上指出，目前每天平均新增病例超过4000起，而星期二通报的病例数通常会翻倍，因此星期二（11日）可能超过1万起。新加坡上一次单日新增病例破万是在8月2日，当天新增1万零230起病例。

王乙康解释，我国每一次放宽防疫措施时都会面对病例增加，这次也不例外，卫生部会尽可能支持医院和医护人员渡过难关，也会维持现有防疫措施。

他说：“我们不知道会不会出现一大波疫情，因为这取决于二度感染率，目前二度感染率为15%，也就是每100名病患中有15人会再次感染冠病。当我们开始看到二度感染率增至大约50%时，就会有新一波疫情，因此我们会继续密切关注。”

我国星期一新增4719起冠病病例，当中4589起是本土病例，130起从境外输入。重症病患增至51人，其中41人需要输氧，10人在加护病房。星期一通报三起冠病死亡病例，累计死亡病例为1632起。

未来或须定期打冠病疫苗 是否免费到时再考虑

卫生部也透露，社区传播病例当中，感染BA.2.10毒株的病例最多，占约55％；感染BA.5和BA.2.75毒株的病例则分别占21％和24％。自今年8月以来，澳大利亚、孟加拉、丹麦、印度、日本和美国等国家已发现BA.2.10感染病例。不过本地数据显示，感染这个毒株的病例，病情没有比感染其他奥密克戎毒株来得严重。

在座谈会上，王乙康也分享了疫情期间他先后在教育部、交通部和卫生部任职的经历，以及如何制定相应的抗疫政策。他也总结了在疫情中学到的四项宝贵经验，包括应该以数据和科学作为制定政策的依据、向公众清楚解释政策、尽可能尝试新的政策，以及利用危机时积累的能力来推动如健康SG计划等新政策。

他也回答了观众提出的关于健康SG计划的问题，包括卫生部将通过按人计酬资助模式，避免医生为病人提供过度服务，或是为了省钱而提供过少服务。

王乙康在同一天作客新传媒电台LOVE972FM《早安！玉建煌崇》节目时也指出，公众往后是否要定期接种冠病疫苗，得视疫情的发展，卫生部会适时做出相关宣布。至于若要定期接种疫苗，公众是否须自费，王乙康不置可否，只表示现在没有这个打算。

不过，他提到，在健康SG计划下，若是接种卫生部推荐的疫苗，公众是不须付费的。“明年6月过后，你打流行性感冒疫苗，我们是绝对不收钱的，因为是预防性，我们觉得应该鼓励人家去做……所以这个冠病疫苗，我看应该也考虑放在这个框架里面。”

但他提醒，应先关注当前情况。“北半球的冬天要来了。冬天一来，疾病就多……会带来什么新的毒株，我们还不知道，所以现在要准备好，先打好疫苗，不要等冬天来才临时抱佛脚，太迟了。”