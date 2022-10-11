王乙康：密切关注是否出现新一波疫情 今天确诊人数或破万防疫措施不变

来自 / 联合早报

文 /
王康威 邓玮婷

发布 / 2022年10月11日 5:00 AM

卫生部长王乙康在座谈会上和观众分享了自己在疫情中学到的宝贵经验，并解答出席者对健康SG的疑问。座谈会由耶鲁—国大学院心理学助理教授卢传瑾（左）主持。（陈渊庄摄）
卫生部长王乙康在座谈会上和观众分享了自己在疫情中学到的宝贵经验，并解答出席者对健康SG的疑问。座谈会由耶鲁—国大学院心理学助理教授卢传瑾（左）主持。（陈渊庄摄）

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王乙康表示，会不会出现一大波疫情，取决于二度感染率，目前二度感染率为15%，也就是每100名病患中有15人会再次感染冠病。当二度感染率增至大约50%时，就会有新一波疫情，卫生部会继续密切关注。

卫生部长王乙康指出，今天（10月11日）的新增冠病病例有可能达到1万起以上，医院和医护人员将面对压力，不过，现有的防疫措施维持不变。

王乙康星期一（10日）晚上在耶鲁—国大学院举行的座谈会上指出，目前每天平均新增病例超过4000起，而星期二通报的病例数通常会翻倍，因此星期二（11日）可能超过1万起。新加坡上一次单日新增病例破万是在8月2日，当天新增1万零230起病例。

王乙康解释，我国每一次放宽防疫措施时都会面对病例增加，这次也不例外，卫生部会尽可能支持医院和医护人员渡过难关，也会维持现有防疫措施。

他说：“我们不知道会不会出现一大波疫情，因为这取决于二度感染率，目前二度感染率为15%，也就是每100名病患中有15人会再次感染冠病。当我们开始看到二度感染率增至大约50%时，就会有新一波疫情，因此我们会继续密切关注。”

我国星期一新增4719起冠病病例，当中4589起是本土病例，130起从境外输入。重症病患增至51人，其中41人需要输氧，10人在加护病房。星期一通报三起冠病死亡病例，累计死亡病例为1632起。

未来或须定期打冠病疫苗 是否免费到时再考虑

卫生部也透露，社区传播病例当中，感染BA.2.10毒株的病例最多，占约55％；感染BA.5和BA.2.75毒株的病例则分别占21％和24％。自今年8月以来，澳大利亚、孟加拉、丹麦、印度、日本和美国等国家已发现BA.2.10感染病例。不过本地数据显示，感染这个毒株的病例，病情没有比感染其他奥密克戎毒株来得严重。

在座谈会上，王乙康也分享了疫情期间他先后在教育部、交通部和卫生部任职的经历，以及如何制定相应的抗疫政策。他也总结了在疫情中学到的四项宝贵经验，包括应该以数据和科学作为制定政策的依据、向公众清楚解释政策、尽可能尝试新的政策，以及利用危机时积累的能力来推动如健康SG计划等新政策。

他也回答了观众提出的关于健康SG计划的问题，包括卫生部将通过按人计酬资助模式，避免医生为病人提供过度服务，或是为了省钱而提供过少服务。

王乙康在同一天作客新传媒电台LOVE972FM《早安！玉建煌崇》节目时也指出，公众往后是否要定期接种冠病疫苗，得视疫情的发展，卫生部会适时做出相关宣布。至于若要定期接种疫苗，公众是否须自费，王乙康不置可否，只表示现在没有这个打算。

不过，他提到，在健康SG计划下，若是接种卫生部推荐的疫苗，公众是不须付费的。“明年6月过后，你打流行性感冒疫苗，我们是绝对不收钱的，因为是预防性，我们觉得应该鼓励人家去做……所以这个冠病疫苗，我看应该也考虑放在这个框架里面。”

但他提醒，应先关注当前情况。“北半球的冬天要来了。冬天一来，疾病就多……会带来什么新的毒株，我们还不知道，所以现在要准备好，先打好疫苗，不要等冬天来才临时抱佛脚，太迟了。”

北半球的冬天要来了。冬天一来，疾病就多……会带来什么新的毒株，我们还不知道，所以现在要准备好，先打好疫苗，不要等冬天来才临时抱佛脚，太迟了。

——卫生部长王乙康

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