从建设专科学院毕业后，农亿胡原本打算成为室内设计师，但父母却劝说他到家庭经营的汤品摊位学习，以便他们退休后接手。为了不让每日辛苦忙碌的父母难过，农亿胡决定放手一试。

想当设计师却“误入”餐饮业，农亿胡在经营小贩摊位时注入设计思维，渐渐地从起初的不适应到现在热爱这一行。

从建设专科学院毕业后，农亿胡（29岁）原本打算成为室内设计师，但父母却劝说他到家庭经营的汤品摊位学习，以便他们退休后接手。为了不让每日辛苦忙碌的父母难过，农亿胡决定放手一试。

初到摊位工作，琐事繁杂，加上熬制汤头和准备配料都需要经验和手艺，农亿胡只能在一旁干着急，对整个环境十分不适应。

经过几周观察，他发现摊位的菜单老旧，无法吸引顾客，因此自己主动为食物拍照，并用制图软件设计了新菜单。

他也联系外卖平台，提交自己拍摄的汤品图片，开通了外卖服务。当冠病疫情来袭时，外卖服务给摊位生意带来不小的帮助。

经历这件事后，农亿胡意识到哪怕在自己不擅长的餐饮业也能发挥一技之长，于是他自告奋勇承担了即将开业的新摊位装潢设计，全权负责菜单及标志的设计等。他还策划了活动方案，为摊位设计卡片让顾客收集盖章换取优惠。

另外，他也联络海外供应商货比三家，找到设计更美观、密封更严实且价格实惠的食物包装盒，还更换了汤炉、电磁炉等烹饪器具。

他说：“像我这样‘误入’餐饮业的年轻人其实不少，如果我们能把自己热爱或者擅长的东西在餐饮业发挥出来，未尝不是一件好事。从这一点出发，我渐渐适应了这一行。”

农亿胡目前仍在摊位学习，他也考虑接手经营父母的摊位，并继续利用本身所长作更多新尝试。