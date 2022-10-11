多个地点航班增 年底机票价格大跌

航空公司增多个新开放地点的班次，日本、台湾、香港和韩国的年底及跨年机票价大幅降价，有的价差可达50%，像新航12月的东京来回机票就从原本2000多元降至1000多元。

日本、香港和台湾开放边境后，旅游需求增加，新航、酷航和日本航空旗下的廉航品牌ZIPAIR等，都陆续增加年底的航班。

像新航从新加坡到东京的班次就从每天三班增加到四班，酷航飞台北的班次也增至每周18班。

《新明日报》之前曾报道跨年机票价格大涨，飞往东京直逼3000元大关，台北热门日期也要1500元以上。当时《新明日报》记者就请飞行里数网站MileLion的创办人黄宣明分享省钱招数，其中一招正是等航空公司增加这些新开放边境地点的班次，建议国人先观望。

这一招果然奏效，随着各航空公司增加班次后，《新明日报》记者再度上网查看价格，发现价格都明显下滑。像新航飞东京的跨圣诞及新年的机票价，就从2800元降至1600元，台北机票也从1500元降到如今千元有找。

随着有更多不同航空公司的班次可选择，原本12月飞东京来回机票要价1000多元至2000元，如今可低至617元。

香港、台北的机票也可在500元以内，韩国首尔也能买到600元以下的机票。

完整报道，请翻阅2022年10月11日的《新明日报》。