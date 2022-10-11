关于二价疫苗 你必须知道的五件事

从10月14日（星期五）起，年满50岁者以及未达到基本接种要求者，可开始接种莫德纳／Spikevax的冠病二价（bivalent）疫苗。究竟什么是二价疫苗？它跟我们过去两年来接种的原版疫苗有何不同？

什么是二价疫苗？

简单来说，二价疫苗就是可以“一箭双雕”的二合一疫苗，对原版的信使核糖核酸（mRNA）疫苗进行改良后，可同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎变种毒株。

二价和多价疫苗并非新技术。流感就有四价疫苗，意味着只打一针就能防范四种毒株，而流感疫苗一年就可能改良两次。

卫生部说，根据疾病新毒株来改良疫苗是既定的做法。由于改良版疫苗只是在原版疫苗上加入较新的毒株，当局在确认疫苗安全和效能时，一般只会进行改良研究，以及规模较小、更具针对性的临床试验，而不会重新展开全面试验。这样的做法获国际监管机构采纳和接受。

莫德纳／Spikevax二价疫苗是本地首款获卫生科学局临时授权的二价疫苗，单剂含25微克对抗原始毒株的疫苗，以及25微克对抗奥密克戎BA.1变种毒株的疫苗。

辉瑞／复必泰二价疫苗仍在接受评估，预计年底之前可推出。

二价疫苗安全吗？副作用会不会更大？

根据改良研究和临床试验结果，莫德纳／Spikevax二价疫苗是安全有效的，安全程度与原版疫苗的已知情况相近。

其中一项针对18岁及以上者展开的临床试验，共有437人接种二价疫苗作为追加剂，377人接种原版疫苗。结果显示，二价疫苗对抗较新的冠病毒株，尤其是奥密克戎变种毒株，可发挥更好的保护作用；对奥密克戎毒株产生的抗体反应，比原版疫苗高出75％。

接种后的不良反应大多属轻微至中等程度，例如注射部位疼痛、头痛和肌肉酸痛等，几天内就会自行消退，出现严重不良反应的风险非常罕见。

卫生部长王乙康说：“打疫苗虽然有小小的风险，但不打疫苗的风险更高，尤其我们现在不知道年底会有什么新毒株来到新加坡、有多危险、会传播得多快。”

谁适合接种二价疫苗？

卫生部建议，年满50岁者应在接种上一剂追加剂后，每隔五个月至一年接种多一剂二价疫苗。

未达到基本接种要求者，也应接种二价疫苗。根据最新接种要求，五岁及以上者应接种三剂mRNA或诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗，或四剂科兴疫苗，以获得最低限度的保护。

至于18岁至49岁的较年轻群体，目前只有免疫缺陷者可直接前去接种二价疫苗，不必预约。已达到基本接种要求的健康良好者，无须接种二价疫苗。

由于这款疫苗还未对18岁以下者展开临床试验，因此这个年龄层仍不能接种。专家团会继续评估二价疫苗是否适用于18岁以下者，并在必要时作出适当建议。

如果感染过冠病，就不必接种二价疫苗？

感染过一次冠病，再接种两剂mRNA疫苗，算是获得最低限度的保护。不过，如果要达到最新接种要求，就必须接种三剂mRNA疫苗。感染冠病不能取代接种疫苗。

在全球多地探测到的奥密克戎亚型变异株如XBB（前称BA.2.10）和BA.2.75，已传入我国并正在传播开来，导致确诊病例回升，其中一些人是二度感染。

根据卫生部网站数据，目前在社区传播的变种毒株中，以感染XBB毒株的病例最多，占约55％。但初步数据显示，感染XBB毒株的病例，病情没有比感染其他奥密克戎毒株来得严重。

可以去哪里接种二价疫苗？

目前有九个联合检测与疫苗接种中心（Joint Testing and Vaccination Centres，简称JTVC）提供莫德纳／Spikevax二价疫苗接种服务。它们分别设在宏茂桥、红山、联邦通道、裕廊东、加基武吉、白沙、盛港、兀兰和义顺。

年满50岁者或未达到基本接种要求者不必预约，可直接到这九个中心接种二价疫苗。公众可上网查询最靠近住家的接种中心以及开放时间。

至于综合诊疗所和私人诊所下来是否也会提供二价疫苗接种服务，王乙康认为，应该一步一步来。“根据目前已送抵的二价疫苗数量，以及最需要这款疫苗的年长群体来看，我认为这九个联合检测与疫苗接种中心是足够的。”